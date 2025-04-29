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В Белгородской области после удара ВСУ ранены пять человек

В Белгородской области после удара ВСУ ранены пять человек - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Белгородской области после удара ВСУ ранены пять человек

Пятеро мирных жителей получили ранения после атаки боевиков ВСУ на населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T14:16

2025-04-29T14:16

2025-04-29T14:19

вячеслав гладков

новости

происшествия

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей получили ранения после атаки боевиков ВСУ на населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Обоих пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.Еще одна атака дрона на автомобиль произошла в Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка – Становое. По словам Гладкова, женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями живота и плеча бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. У автомобиля полностью разбито лобовое стекло и посечен кузов.Кроме того, на участке автодороги Красная Яруга – Отрадовка дрон ударил по припаркованному автомобилю. Двое мужчин, которые находились рядом, получили осколочные ранения ног. Бригады скорой доставляют их в областную клиническую больницу, рассказал губернатор.Ранее во вторник Гладков сообщил, что в после атаки дрона ВСУ по автомобилю на участке автодороги Грайворон – Илек-Пеньковка погибли два человека, еще трое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенокДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на БелгородчинеУкраинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области