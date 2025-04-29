https://crimea.ria.ru/20250429/ataka-vsu-na-krym--podrobnosti-ot-minoborony-1146069341.html

Атака ВСУ на Крым – подробности от Минобороны

Атака ВСУ на Крым – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Атака ВСУ на Крым – подробности от Минобороны

Украинские боевики днем во вторник пытались атаковать Крым – над территорией республики сбили беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T13:42

2025-04-29T13:42

2025-04-29T13:47

новости крыма

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики днем во вторник пытались атаковать Крым – над территорией республики сбили беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 – в течение ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым