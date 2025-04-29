https://crimea.ria.ru/20250429/ataka-vsu-na-krym--podrobnosti-ot-minoborony-1146069341.html
Атака ВСУ на Крым – подробности от Минобороны
Атака ВСУ на Крым – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Атака ВСУ на Крым – подробности от Минобороны
Украинские боевики днем во вторник пытались атаковать Крым – над территорией республики сбили беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T13:42
2025-04-29T13:42
2025-04-29T13:47
новости крыма
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики днем во вторник пытались атаковать Крым – над территорией республики сбили беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 – в течение ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250429/sbit-ukrainskiy-istrebitel-su-27-1146067096.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Атака ВСУ на Крым – подробности от Минобороны
При атаке ВСУ на Крым сбит беспилотник самолетного типа
13:42 29.04.2025 (обновлено: 13:47 29.04.2025)