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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T12:44
2025-04-29T12:44
2025-04-29T12:45
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие. В настоящее время тревогу отменили.Также был перекрыт Крымский мост. Сейчас движение по мосту возобновили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
12:44 29.04.2025 (обновлено: 12:45 29.04.2025)