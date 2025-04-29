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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T12:44

2025-04-29T12:44

2025-04-29T12:45

севастополь

новости севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие. В настоящее время тревогу отменили.Также был перекрыт Крымский мост. Сейчас движение по мосту возобновили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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