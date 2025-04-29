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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T12:44
2025-04-29T12:45
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие. В настоящее время тревогу отменили.Также был перекрыт Крымский мост. Сейчас движение по мосту возобновили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

12:44 29.04.2025 (обновлено: 12:45 29.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие. В настоящее время тревогу отменили.
Также был перекрыт Крымский мост. Сейчас движение по мосту возобновили.
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СевастопольНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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