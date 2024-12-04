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"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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https://crimea.ria.ru/20241204/maydan-v-gruzii-ustoit-li-pravitelstvo-pered-natiskom-oppozitsii--1142371369.html
"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции
"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции - РИА Новости Крым, 04.12.2024
"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции
У руководства Грузии больше шансов выйти победителем из противостояния с прозападной оппозицией, чем это было в случае с "майданной" Украиной в конце 2013 года. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T21:20
2024-12-04T21:20
радио "спутник в крыму"
грузия
беспорядки в грузии
мнения
андрей никифоров
политика
общество
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. У руководства Грузии больше шансов выйти победителем из противостояния с прозападной оппозицией, чем это было в случае с "майданной" Украиной в конце 2013 года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Аналогии с Украиной конца 2013 года, безусловно, напрашиваются при анализе нынешней ситуации в Грузии, заметил эксперт."Все эти "они же дети", что активно использовалось в украинских событиях, и натравливание общества на правоохранительные органы – все один к одному", – констатировал он. Но есть одно главное отличие – в поведении властей, которое обещает стать решающим, считает политолог."В случае с Украиной были шарахания, которые всех сбивали с толку. Была попытка выдержать определенную линию в духе Махатмы Ганди – непротивления, которое иногда прерывалось полусиловыми полуакциями. До определенной поры это срабатывало. Но власть упустила момент, когда протест стал переходить к жестким методам воздействия", – сказал Никифоров.В Грузии же сразу взяли другую линию: жестко отвечать и пресекать, причем действуют власти последовательно, добавил он.По мнению Никифорова, на выбор грузинским правительством мер в борьбе с оппозицией, которую использует в своих целях Запад, во многом повлиял прежний собственный опыт Грузии, "которая уже переживала нечто подобное".Кроме того, повторение ходов, которые были опробованы устроителями "майдана" на Украине и снова используются в Грузии, выглядят уже как предсказуемая "убогость, которая обязательно должна привести к тому, что схема где-то не сработает", считает политолог."Потому что другие все это изучают и выбирают контрмеры более эффективные", – заключил эксперт.Протесты в Грузии продолжаются уже неделю, с 28 ноября. Акции сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах после того, как в этот день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он сказал, что Грузия на этот же срок отказывается от всех бюджетных грантов и кредитов от ЕС.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Как указали в МВД Грузии, участники беспорядков "оказывают словесное и физическое противодействие сотрудникам правоохранительных органов", а также бросают в полицейских камни, пиротехнику, легковоспламеняющиеся и железные предметы, стеклянные бутылки.Комментируя происходящее, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не допустят повторения сценария госпереворота на Украине, реализованного одиннадцать лет назад. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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грузия, беспорядки в грузии, мнения, андрей никифоров, политика, общество, украина
"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции

У правительства Грузии есть шансы стать победителем в противостоянии с оппозицией - мнение

21:20 04.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкции протеста оппозиции в Тбилиси
Акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. У руководства Грузии больше шансов выйти победителем из противостояния с прозападной оппозицией, чем это было в случае с "майданной" Украиной в конце 2013 года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Аналогии с Украиной конца 2013 года, безусловно, напрашиваются при анализе нынешней ситуации в Грузии, заметил эксперт.
"Все эти "они же дети", что активно использовалось в украинских событиях, и натравливание общества на правоохранительные органы – все один к одному", – констатировал он. Но есть одно главное отличие – в поведении властей, которое обещает стать решающим, считает политолог.
"В случае с Украиной были шарахания, которые всех сбивали с толку. Была попытка выдержать определенную линию в духе Махатмы Ганди – непротивления, которое иногда прерывалось полусиловыми полуакциями. До определенной поры это срабатывало. Но власть упустила момент, когда протест стал переходить к жестким методам воздействия", – сказал Никифоров.
В Грузии же сразу взяли другую линию: жестко отвечать и пресекать, причем действуют власти последовательно, добавил он.
"И эта последовательность здесь играет большое значение. Поэтому, думаю, у них шансов больше, чем у Януковича (Виктор Янукович - экс-президент Украины - ред.). Больше шансов выйти победителем из этого противостояния, чем было в украинском случае. Да, есть основания рассчитывать на то, что правительство Грузии устоит", – делает вывод эксперт.
По мнению Никифорова, на выбор грузинским правительством мер в борьбе с оппозицией, которую использует в своих целях Запад, во многом повлиял прежний собственный опыт Грузии, "которая уже переживала нечто подобное".
Кроме того, повторение ходов, которые были опробованы устроителями "майдана" на Украине и снова используются в Грузии, выглядят уже как предсказуемая "убогость, которая обязательно должна привести к тому, что схема где-то не сработает", считает политолог.
"Потому что другие все это изучают и выбирают контрмеры более эффективные", – заключил эксперт.
Протесты в Грузии продолжаются уже неделю, с 28 ноября. Акции сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах после того, как в этот день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он сказал, что Грузия на этот же срок отказывается от всех бюджетных грантов и кредитов от ЕС.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
Как указали в МВД Грузии, участники беспорядков "оказывают словесное и физическое противодействие сотрудникам правоохранительных органов", а также бросают в полицейских камни, пиротехнику, легковоспламеняющиеся и железные предметы, стеклянные бутылки.
Комментируя происходящее, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не допустят повторения сценария госпереворота на Украине, реализованного одиннадцать лет назад.
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