https://crimea.ria.ru/20241010/putin-rasshiril-bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-gruzii-1140990201.html

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин издал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T15:42

2024-10-10T15:42

2024-10-10T15:42

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СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин издал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации."Внести в пункт 1 Указа президента "О порядке въезда и выезда из РФ граждан Грузии" следующие изменения: a) из абзаца первого слова "с 15 мая 2023 г." исключить; б) из подпункта "а" слова "за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования" исключить", – сказано в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания - 10 октября.В мае прошлого года Владимир Путин подписал указ об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.Российский МИД, в свою очередь, отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Однако при посещении Грузии рекомендуется учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причинуГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, россия, общество, новости, закон и право