https://crimea.ria.ru/20240808/putin-podpisal-zakon-o-vvedenii-rezhima-vysylki-dlya-nelegalnykh-migrantov-1139465591.html

Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов

Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T19:37

2024-08-08T19:37

2024-08-08T19:40

владимир путин (политик)

новости

россия

закон и право

трудовые мигранты

мигранты

нелегальные мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111678/70/1116787099_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_bac06835df152f6d085246431a423988.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Определяется, что режим высылки применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ, но не имеющих законных оснований для пребывания в стране, в целях обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в Российской Федерации, предусматривающий установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер контроля в сфере миграции.Устанавливается, что граждане, находящиеся в режиме высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак. Кроме того, они не будут вправе ставить недвижимость на кадастровый учёт, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции. Исключение составят ситуации переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов средств на счёт контролируемого лица и выдачи ему наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. Закон уточняет, что контролируемое лицо не сможет стать участником или учредителем религиозной или общественной организации.Предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.Информация о наличии (отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре размещается на официальном сайте оператора реестра и предоставляется бесплатно. Иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из Реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевТреш-стримы в России запрещены – Путин подписал законМайнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал законПутин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, закон и право, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты