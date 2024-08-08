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Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев

Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T18:27

2024-08-08T18:27

2024-08-08T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно действующему законодательству, такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. Предусмотрена также возможность продления судьей этого срока по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток.Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал законМайнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал законПутин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

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2024

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новости, закон и право, владимир путин (политик), россия, кремль