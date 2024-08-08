Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240808/putin-podpisal-zakon-o-prave-politsii-vydvoryat-iz-rossii-inostrantsev-1139463951.html
Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T18:27
2024-08-08T18:34
новости
закон и право
владимир путин (политик)
россия
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно действующему законодательству, такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. Предусмотрена также возможность продления судьей этого срока по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток.Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал законМайнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал законПутин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, закон и право, владимир путин (политик), россия, кремль
Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев

Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранных граждан

18:27 08.08.2024 (обновлено: 18:34 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно действующему законодательству, такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.
Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. Предусмотрена также возможность продления судьей этого срока по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон
Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал закон
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
 
НовостиЗакон и правоВладимир Путин (политик)РоссияКремль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили
20:23Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
20:08Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов
19:48Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
19:37Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов
19:28Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
19:10Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
18:57В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
18:34В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
18:27Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
18:10В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек
17:52Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
17:35Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
17:31Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
17:22Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
17:04Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
16:44Над Крымом сбит украинский БПЛА
16:39СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
16:31Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
16:21В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
Лента новостейМолния