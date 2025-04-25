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В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T17:35
2025-04-25T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Эта мера предоставляется гражданам, которые состоят в Реестре участников СВО, если им еще не распределен земельный участок и они не получили приказ минимущества и Крыма на предоставление участка. Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября 2024 года, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводПутин рассказал о выделении земли участникам СВО в КрымуКак участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка
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РИА Новости Крым
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96
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В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков

Аксенов: в Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн взамен земельных участков

17:35 25.04.2025 (обновлено: 17:38 25.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С сегодняшнего дня министерством труда и социальной защиты Крыма начата выплата денежной компенсации участникам спецоперации взамен предоставления земельных участков. Напомню, что у участников СВО есть право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию в размере 1 млн рублей", - написал он в своих соцсетях.
Эта мера предоставляется гражданам, которые состоят в Реестре участников СВО, если им еще не распределен земельный участок и они не получили приказ минимущества и Крыма на предоставление участка.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября 2024 года, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.
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