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В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T17:35
2025-04-25T17:35
2025-04-25T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Эта мера предоставляется гражданам, которые состоят в Реестре участников СВО, если им еще не распределен земельный участок и они не получили приказ минимущества и Крыма на предоставление участка. Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября 2024 года, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводПутин рассказал о выделении земли участникам СВО в КрымуКак участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, ветераны сво, участники сво, земля в крыму для участников сво
В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участков
Аксенов: в Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн взамен земельных участков
17:35 25.04.2025 (обновлено: 17:38 25.04.2025)