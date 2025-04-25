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Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине
Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине
Два мирных жителя Белгородской области погибли и один ранен от очередного террористического удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T18:43
2025-04-25T18:43
белгородская область
новости
происшествия
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Два мирных жителя Белгородской области погибли и один ранен от очередного террористического удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.Брат одного из погибших находился в той же машине. Он получил ранения грудной клетки, рук, ног, и госпитализирован в тяжелом состоянии, добавил глава региона.Семья из трех человек пострадала ранее в пятницу при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области, сообщал Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУСемья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской областиВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом
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белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине

Два жителя Белгородской области погибли и один ранен при атаке ВСУ – Гладков

18:43 25.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Два мирных жителя Белгородской области погибли и один ранен от очередного террористического удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Косилово – Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Случилось самое страшное – двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", – сказано в сообщении.
Брат одного из погибших находился в той же машине. Он получил ранения грудной клетки, рук, ног, и госпитализирован в тяжелом состоянии, добавил глава региона.
Семья из трех человек пострадала ранее в пятницу при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области, сообщал Гладков.
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Белгородская областьНовостиПроисшествияВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской области
 
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