https://crimea.ria.ru/20250425/dva-cheloveka-ubity-udarom-vsu-po-grazhdanskoy-mashine-na-belgorodchine-1145979365.html

Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине

Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине

Два мирных жителя Белгородской области погибли и один ранен от очередного террористического удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T18:43

2025-04-25T18:43

2025-04-25T18:43

белгородская область

новости

происшествия

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Два мирных жителя Белгородской области погибли и один ранен от очередного террористического удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.Брат одного из погибших находился в той же машине. Он получил ранения грудной клетки, рук, ног, и госпитализирован в тяжелом состоянии, добавил глава региона.Семья из трех человек пострадала ранее в пятницу при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области, сообщал Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУСемья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской областиВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области