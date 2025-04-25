https://crimea.ria.ru/20250425/k-ubiystvu-generala-moskalika-prichastny-ukrainskie-spetssluzhby--zakharova-1145980259.html
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова - РИА Новости Крым, 25.04.2025
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова
К убийству генерал-лейтенант Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T18:16
2025-04-25T18:16
2025-04-25T18:16
мария захарова
новости
убийство
взрыв
московская область
подмосковье
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145966221_38:0:1284:701_1920x0_80_0_0_83ddf4702248149f3b1f5d1191d0f8e4.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К убийству генерал-лейтенант Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.Она добавила, что если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Румынский шпион по заказу Киева собирал данные о ПВО в Сочи 1:15Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены троеТрамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией
московская область
подмосковье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145966221_194:0:1129:701_1920x0_80_0_0_2e216ccce0cf30f0cebd9d8aa7ac8c7d.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, новости, убийство, взрыв, московская область, подмосковье, мнения, видео
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова
К убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова