https://crimea.ria.ru/20250425/k-ubiystvu-generala-moskalika-prichastny-ukrainskie-spetssluzhby--zakharova-1145980259.html

К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова

К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова - РИА Новости Крым, 25.04.2025

К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова

К убийству генерал-лейтенант Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T18:16

2025-04-25T18:16

2025-04-25T18:16

мария захарова

новости

убийство

взрыв

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К убийству генерал-лейтенант Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.Она добавила, что если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Румынский шпион по заказу Киева собирал данные о ПВО в Сочи 1:15Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены троеТрамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией

московская область

подмосковье

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, новости, убийство, взрыв, московская область, подмосковье, мнения, видео