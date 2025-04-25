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К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова - РИА Новости Крым, 25.04.2025
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова
К убийству генерал-лейтенант Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T18:16
2025-04-25T18:16
мария захарова
новости
убийство
взрыв
московская область
подмосковье
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К убийству генерал-лейтенант Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.Она добавила, что если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Румынский шпион по заказу Киева собирал данные о ПВО в Сочи 1:15Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены троеТрамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией
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РИА Новости Крым
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5
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мария захарова, новости, убийство, взрыв, московская область, подмосковье, мнения, видео
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова

К убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова

18:16 25.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К убийству генерал-лейтенант Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более что Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", – заявила Захарова.
Она добавила, что если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта.
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Мария ЗахароваНовостиУбийствоВзрывМосковская областьПодмосковьеМнения
 
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