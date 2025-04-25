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О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине
О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 25.04.2025
О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T17:58
2025-04-25T17:58
2025-04-25T18:07
новости
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, встреча Путина и Уиткоффа позволила России и Америке сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других международных тем.Переговоры президента России и спецпосланника США состоялись 25 апреля в Кремле. Они длились три часа.Последняя встреча главы государства с американским представителем была 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. Тогда в Кремле сообщили, что в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали условия мира на УкраинеЭто не наша война: США заявили о понимании позиции России по УкраинеУиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
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новости, владимир путин (политик), стивен уиткофф, россия, сша, переговоры, украина
О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине
Путин и Уиткофф говорили о возможности прямых переговоров между Россией и Украиной
17:58 25.04.2025 (обновлено: 18:07 25.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, встреча Путина и Уиткоффа позволила России и Америке сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других международных тем.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", – цитирует Ушакова РИА Новости.
Переговоры президента России и спецпосланника США состоялись 25 апреля в Кремле. Они длились три часа.
Последняя встреча главы государства с американским представителем была 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. Тогда в Кремле сообщили, что в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
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