https://crimea.ria.ru/20250425/o-chem-govorili-putin-i-uitkoff-na-peregovorakh-po-ukraine-1145979480.html

О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине

О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 25.04.2025

О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T17:58

2025-04-25T17:58

2025-04-25T18:07

новости

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

россия

сша

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, встреча Путина и Уиткоффа позволила России и Америке сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других международных тем.Переговоры президента России и спецпосланника США состоялись 25 апреля в Кремле. Они длились три часа.Последняя встреча главы государства с американским представителем была 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. Тогда в Кремле сообщили, что в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали условия мира на УкраинеЭто не наша война: США заявили о понимании позиции России по УкраинеУиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

россия

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), стивен уиткофф, россия, сша, переговоры, украина