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Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей

Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей

Один ребенок госпитализирован после взрыва страйкбольной гранаты в одной из школ в Севастополе. Об этом сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T17:04

2025-04-25T17:04

2025-04-25T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Один ребенок госпитализирован после взрыва страйкбольной гранаты в одной из школ в Севастополе. Об этом сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Полиция начала проверку.По словам директора севастопольской школы "Экотех Плюс" Юлии Салнук, громкий хлопок прогремел во время обработки жюри итогов школьного конкурса инсценированной песни. В зале находись учащиеся 5-6 классов. Детей эвакуировали из зала, учебный процесс возобновили, как только стало ясно, что угрозы нет. Родителей об этом оповестили по средствам школьного чата.Как сообщает пресс-служба главного управления СК по Крыму и Севастополю, сейчас правоохранители Севастополя устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам следствие оценит деятельность охранного предприятия школы на предмет статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, несовершеннолетнего – на предмет хулиганских действий. Также будет дана оценка воспитательному процессу и обстановке в семье школьника, совершившего проступок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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