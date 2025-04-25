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Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей
Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей
Один ребенок госпитализирован после взрыва страйкбольной гранаты в одной из школ в Севастополе. Об этом сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T17:04
2025-04-25T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Один ребенок госпитализирован после взрыва страйкбольной гранаты в одной из школ в Севастополе. Об этом сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Полиция начала проверку.По словам директора севастопольской школы "Экотех Плюс" Юлии Салнук, громкий хлопок прогремел во время обработки жюри итогов школьного конкурса инсценированной песни. В зале находись учащиеся 5-6 классов. Детей эвакуировали из зала, учебный процесс возобновили, как только стало ясно, что угрозы нет. Родителей об этом оповестили по средствам школьного чата.Как сообщает пресс-служба главного управления СК по Крыму и Севастополю, сейчас правоохранители Севастополя устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам следствие оценит деятельность охранного предприятия школы на предмет статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, несовершеннолетнего – на предмет хулиганских действий. Также будет дана оценка воспитательному процессу и обстановке в семье школьника, совершившего проступок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя, школа, следком крыма и севастополя, взрыв
Взрыв в школе Севастополя – все о ЧП и состоянии пострадавших детей

После взрыва в школе в Севастополе один ребенок госпитализирован

17:04 25.04.2025 (обновлено: 17:16 25.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Один ребенок госпитализирован после взрыва страйкбольной гранаты в одной из школ в Севастополе. Об этом сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер.
О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Полиция начала проверку.

"Сегодня машинами скорой помощи к нам доставлены двое детей. Дети обследованы, осмотрены всеми специалистами. Одни ребенок отпущен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован. Угрозы жизни нет", – сообщила журналистам Шайнер.

По словам директора севастопольской школы "Экотех Плюс" Юлии Салнук, громкий хлопок прогремел во время обработки жюри итогов школьного конкурса инсценированной песни. В зале находись учащиеся 5-6 классов. Детей эвакуировали из зала, учебный процесс возобновили, как только стало ясно, что угрозы нет. Родителей об этом оповестили по средствам школьного чата.
"С детьми, которые решили пошутить – это два мальчика 6 класса – работает полиция. Один з них принес страйкболную гранату, которая является имитирующим средством без наполнителя, создающая звуковой и визуальный эффект. Его друг сорвал чеку. Больше всего испугались дети, которые сидели ярдом. Всех детей обследовали врачи и по необходимости они были доставлены в больницу №5", – проинформировала руководитель общеобразовательного учреждения.
Как сообщает пресс-служба главного управления СК по Крыму и Севастополю, сейчас правоохранители Севастополя устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам следствие оценит деятельность охранного предприятия школы на предмет статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, несовершеннолетнего – на предмет хулиганских действий. Также будет дана оценка воспитательному процессу и обстановке в семье школьника, совершившего проступок.
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