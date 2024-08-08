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Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал закон
Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал закон
Закон о легализации в России майнинга криптовалют подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на портале официального... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T16:10
2024-08-08T16:10
2024-08-08T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Закон о легализации в России майнинга криптовалют подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Законом закрепляется порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры.При этом россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом криптовалюты без включения в реестр, но при условии, что они не будут превышать установленные правительством РФ лимиты энергопотребления.Закон о легализации майнинга криптовалюты был принят депутатами Госдумы в конце июля. В документе уточняется, что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.В середине июля Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет рискиКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнингаПоможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции
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новости, владимир путин (политик), закон и право, кремль, криптовалюта, майнинг, россия
Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал закон
Закон о легализации майнинга криптовалют в России подписан Путиным
16:10 08.08.2024 (обновлено: 16:11 08.08.2024)