https://crimea.ria.ru/20240801/legalizatsiya-mayninga---v-schetnoy-palate-kryma-otsenili-novyy-zakon-1139278114.html

Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски

Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски

Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T10:04

2024-08-01T10:04

2024-08-01T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.Зачем нужна легализация майнинга "крипты""Все те процессы, которые происходят в государстве, в том числе и цифровые расчетные инструменты, должны находиться под контролем государства, должны быть в рамках действующей правовой системы. Государство должно иметь возможность данную ситуацию контролировать с точки зрения защиты конституционных интересов наших граждан и нашей безопасности", - говорит Заиченко.Любой вид бизнеса, в данном случае майнинг, должен быть легализован - это главная цель нового закона. Второе - контроль, чтобы майнинговые инструменты не использовались в ущерб России. Вопросы безопасности и выявления майнинговых нелегалов - компетенция силовиков, в том числе ФСБ, отметил он.Как будет работать механизмПервый шаг уже сделан: законодатель обязывает регистрироваться в рамках соблюдения закона, констатирует собеседник агентства."Будет создан специальный реестр. Все участники процесса (индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица), получая доход от этих операций, должны регистрироваться и платить соответствующие налоги в рамках действующего законодательства РФ", - поясняет Заиченко.Контролировать процесс будут службы Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы безопасности в рамках компетенции, в части регулирования – правительство и Центральный Банк."Будут ли все вопросы моментально сняты с повестки дня? Нет, не будут. Потому что это только первые шаги, и они должны иметь последующие действия с точки зрения практического решения", - продолжает собеседник агентства.В частности, впереди дискуссии по определению налогооблагаемой базы. Это могу быть фиксированные доли, например, какой-то процент от стоимости намайненной криптовалюты будет платиться в бюджет.Темные схемы ЗападаВывести "из тени" мировой капитал или платежный инструмент нереально, продолжает Заиченко. По его мнению, майнинговые платформы созданы с одной стороны с целью увести "в тень" проблемы глобального долга основных мировых валют, с другой - для легализации преступно нажитых огромных средств мировых корпораций и нелегальных организаций."Возможно, для международных расчетов вне поля расчетных операций банков и офшорных зон. Понятности никакой нет. Мы до сих пор даже не знаем, кто создает эти платформы. Думаю, за ними "торчат уши" тех стран, валюты которых используются для возможности покупки криптовалют - доллар, евро, фунты-стерлинги", - рассуждает собеседник агентства.В этой связи еще одна цель закона - минимизировать схемы "отмывания" нелегальных денег. Те, кто хочет работать в России легально, получат определенные выгодные условия. Поскольку государство заинтересовано в их выводе из "серых" зон."Мы стараемся взять под контроль процесс, чтобы через Российскую Федерацию нельзя было совершать какие-то преступные транзакции. Государству Россия все это интересно только как платежный инструмент, который на территории РФ может увеличить бюджетные поступления. Но и с другой стороны - нужны ли нам грязные деньги, которые буду отмываться через наши майнинговые фермы, чтобы потом появиться, например, при финансировании вооруженных сил страны, с которой мы воюем?", - задает вопрос Заиченко.Принцип "МММ""Любая схема создания любой криптовалюты, за которой не стоит ответственность государства, за которой нет реальных активов, нет гарантий, всегда несет в себе риски так называемых "глобальных платформ "МММ", которые мы уже проходили. Разница только в том, что платформы "МММ" занимались мошенничеством внутри страны", - продолжает Заиченко.Майнинг криптовалют, по его мнению, устроен по той же схеме, но уже в международном масштабе. Риски огромные, ответственности никто не несет, в процесс пытаются вовлечь как можно больше инвесторов.Появление закона эксперт называет своевременным и поясняет свою позицию:"Очень не хотелось бы, чтобы Россия была инструментом в руках враждебно настроенных к нам мировых систем. Пришло время, когда мы должны, используя лучший опыт всех мировых практик, выстраивать какие-то свои решения, которые способствовали бы, прежде всего, интересам нашей страны и наших граждан".В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларовЭксперт усомнился в возможности вытеснить РФ с рынка криптовалютИнженер управляющей компании майнил криптовалюту за счет жильцов дома

https://crimea.ria.ru/20230607/kredity-i-kriptovalyuty-krymchane-snova-otdayut-moshennikam-milliony-1129236256.html

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