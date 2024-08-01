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Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски
Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски
Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T10:04
2024-08-01T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.Зачем нужна легализация майнинга "крипты""Все те процессы, которые происходят в государстве, в том числе и цифровые расчетные инструменты, должны находиться под контролем государства, должны быть в рамках действующей правовой системы. Государство должно иметь возможность данную ситуацию контролировать с точки зрения защиты конституционных интересов наших граждан и нашей безопасности", - говорит Заиченко.Любой вид бизнеса, в данном случае майнинг, должен быть легализован - это главная цель нового закона. Второе - контроль, чтобы майнинговые инструменты не использовались в ущерб России. Вопросы безопасности и выявления майнинговых нелегалов - компетенция силовиков, в том числе ФСБ, отметил он.Как будет работать механизмПервый шаг уже сделан: законодатель обязывает регистрироваться в рамках соблюдения закона, констатирует собеседник агентства."Будет создан специальный реестр. Все участники процесса (индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица), получая доход от этих операций, должны регистрироваться и платить соответствующие налоги в рамках действующего законодательства РФ", - поясняет Заиченко.Контролировать процесс будут службы Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы безопасности в рамках компетенции, в части регулирования – правительство и Центральный Банк."Будут ли все вопросы моментально сняты с повестки дня? Нет, не будут. Потому что это только первые шаги, и они должны иметь последующие действия с точки зрения практического решения", - продолжает собеседник агентства.В частности, впереди дискуссии по определению налогооблагаемой базы. Это могу быть фиксированные доли, например, какой-то процент от стоимости намайненной криптовалюты будет платиться в бюджет.Темные схемы ЗападаВывести "из тени" мировой капитал или платежный инструмент нереально, продолжает Заиченко. По его мнению, майнинговые платформы созданы с одной стороны с целью увести "в тень" проблемы глобального долга основных мировых валют, с другой - для легализации преступно нажитых огромных средств мировых корпораций и нелегальных организаций."Возможно, для международных расчетов вне поля расчетных операций банков и офшорных зон. Понятности никакой нет. Мы до сих пор даже не знаем, кто создает эти платформы. Думаю, за ними "торчат уши" тех стран, валюты которых используются для возможности покупки криптовалют - доллар, евро, фунты-стерлинги", - рассуждает собеседник агентства.В этой связи еще одна цель закона - минимизировать схемы "отмывания" нелегальных денег. Те, кто хочет работать в России легально, получат определенные выгодные условия. Поскольку государство заинтересовано в их выводе из "серых" зон."Мы стараемся взять под контроль процесс, чтобы через Российскую Федерацию нельзя было совершать какие-то преступные транзакции. Государству Россия все это интересно только как платежный инструмент, который на территории РФ может увеличить бюджетные поступления. Но и с другой стороны - нужны ли нам грязные деньги, которые буду отмываться через наши майнинговые фермы, чтобы потом появиться, например, при финансировании вооруженных сил страны, с которой мы воюем?", - задает вопрос Заиченко.Принцип "МММ""Любая схема создания любой криптовалюты, за которой не стоит ответственность государства, за которой нет реальных активов, нет гарантий, всегда несет в себе риски так называемых "глобальных платформ "МММ", которые мы уже проходили. Разница только в том, что платформы "МММ" занимались мошенничеством внутри страны", - продолжает Заиченко.Майнинг криптовалют, по его мнению, устроен по той же схеме, но уже в международном масштабе. Риски огромные, ответственности никто не несет, в процесс пытаются вовлечь как можно больше инвесторов.Появление закона эксперт называет своевременным и поясняет свою позицию:"Очень не хотелось бы, чтобы Россия была инструментом в руках враждебно настроенных к нам мировых систем. Пришло время, когда мы должны, используя лучший опыт всех мировых практик, выстраивать какие-то свои решения, которые способствовали бы, прежде всего, интересам нашей страны и наших граждан".В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларовЭксперт усомнился в возможности вытеснить РФ с рынка криптовалютИнженер управляющей компании майнил криптовалюту за счет жильцов дома
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криптовалюта, майнинг, анатолий заиченко, крым, счетная палата крыма, мнения, россия, безопасность, финансы, новости
Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски

Зачем нужна легализация майнинга в России

10:04 01.08.2024 (обновлено: 10:12 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.
Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.

Зачем нужна легализация майнинга "крипты"

"Все те процессы, которые происходят в государстве, в том числе и цифровые расчетные инструменты, должны находиться под контролем государства, должны быть в рамках действующей правовой системы. Государство должно иметь возможность данную ситуацию контролировать с точки зрения защиты конституционных интересов наших граждан и нашей безопасности", - говорит Заиченко.
Любой вид бизнеса, в данном случае майнинг, должен быть легализован - это главная цель нового закона. Второе - контроль, чтобы майнинговые инструменты не использовались в ущерб России. Вопросы безопасности и выявления майнинговых нелегалов - компетенция силовиков, в том числе ФСБ, отметил он.
"Мы заинтересованы, чтобы эти платформы не наносили ущерб и не создавали рисков госбезопасности РФ - не финансировали терроризм, не способствовали выведению денег наших операторов через эти майнинговые фермы на территорию других государств, например Украины, не финансировали ВСУ. Каждая структура будет заниматься своими полномочиями", - поясняет глава Счетной палаты РК.

Как будет работать механизм

Первый шаг уже сделан: законодатель обязывает регистрироваться в рамках соблюдения закона, констатирует собеседник агентства.
"Будет создан специальный реестр. Все участники процесса (индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица), получая доход от этих операций, должны регистрироваться и платить соответствующие налоги в рамках действующего законодательства РФ", - поясняет Заиченко.
Контролировать процесс будут службы Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы безопасности в рамках компетенции, в части регулирования – правительство и Центральный Банк.
"Будут ли все вопросы моментально сняты с повестки дня? Нет, не будут. Потому что это только первые шаги, и они должны иметь последующие действия с точки зрения практического решения", - продолжает собеседник агентства.
В частности, впереди дискуссии по определению налогооблагаемой базы. Это могу быть фиксированные доли, например, какой-то процент от стоимости намайненной криптовалюты будет платиться в бюджет.
"Соответствующие изменения будут внесены и в бюджетный кодекс. Справедливости ради, наверное, нужно принимать решение, чтобы это было в интересах и субъектов РФ, и федерального бюджета, - полагает глава Счетной палаты Крыма. - Какие доли, проценты, как это будет распределяться - это тоже важный вопрос, но ответить на него может только законодатель".
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Темные схемы Запада

Вывести "из тени" мировой капитал или платежный инструмент нереально, продолжает Заиченко. По его мнению, майнинговые платформы созданы с одной стороны с целью увести "в тень" проблемы глобального долга основных мировых валют, с другой - для легализации преступно нажитых огромных средств мировых корпораций и нелегальных организаций.
"Возможно, для международных расчетов вне поля расчетных операций банков и офшорных зон. Понятности никакой нет. Мы до сих пор даже не знаем, кто создает эти платформы. Думаю, за ними "торчат уши" тех стран, валюты которых используются для возможности покупки криптовалют - доллар, евро, фунты-стерлинги", - рассуждает собеседник агентства.
В этой связи еще одна цель закона - минимизировать схемы "отмывания" нелегальных денег. Те, кто хочет работать в России легально, получат определенные выгодные условия. Поскольку государство заинтересовано в их выводе из "серых" зон.
"Мы стараемся взять под контроль процесс, чтобы через Российскую Федерацию нельзя было совершать какие-то преступные транзакции. Государству Россия все это интересно только как платежный инструмент, который на территории РФ может увеличить бюджетные поступления. Но и с другой стороны - нужны ли нам грязные деньги, которые буду отмываться через наши майнинговые фермы, чтобы потом появиться, например, при финансировании вооруженных сил страны, с которой мы воюем?", - задает вопрос Заиченко.

Принцип "МММ"

"Любая схема создания любой криптовалюты, за которой не стоит ответственность государства, за которой нет реальных активов, нет гарантий, всегда несет в себе риски так называемых "глобальных платформ "МММ", которые мы уже проходили. Разница только в том, что платформы "МММ" занимались мошенничеством внутри страны", - продолжает Заиченко.
Майнинг криптовалют, по его мнению, устроен по той же схеме, но уже в международном масштабе. Риски огромные, ответственности никто не несет, в процесс пытаются вовлечь как можно больше инвесторов.
"Все, что касается государственных платформ, например, проекта "Цифровизация", который ведет Центробанк РФ, - мы понимаем, что ответственность лежит на ЦБ. А здесь вообще ничего непонятно. Поэтому я не рекомендую гражданам вовлекаться в эти процессы. Они являются самыми высоко рискованными спекулятивными операциями, на которых можно заработать, а можно потерять все", - акцентирует эксперт.
Появление закона эксперт называет своевременным и поясняет свою позицию:
"Очень не хотелось бы, чтобы Россия была инструментом в руках враждебно настроенных к нам мировых систем. Пришло время, когда мы должны, используя лучший опыт всех мировых практик, выстраивать какие-то свои решения, которые способствовали бы, прежде всего, интересам нашей страны и наших граждан".
В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.
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