https://crimea.ria.ru/20240801/legalizatsiya-mayninga---v-schetnoy-palate-kryma-otsenili-novyy-zakon-1139278114.html
Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски
Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски
Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T10:04
2024-08-01T10:04
2024-08-01T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.Зачем нужна легализация майнинга "крипты""Все те процессы, которые происходят в государстве, в том числе и цифровые расчетные инструменты, должны находиться под контролем государства, должны быть в рамках действующей правовой системы. Государство должно иметь возможность данную ситуацию контролировать с точки зрения защиты конституционных интересов наших граждан и нашей безопасности", - говорит Заиченко.Любой вид бизнеса, в данном случае майнинг, должен быть легализован - это главная цель нового закона. Второе - контроль, чтобы майнинговые инструменты не использовались в ущерб России. Вопросы безопасности и выявления майнинговых нелегалов - компетенция силовиков, в том числе ФСБ, отметил он.Как будет работать механизмПервый шаг уже сделан: законодатель обязывает регистрироваться в рамках соблюдения закона, констатирует собеседник агентства."Будет создан специальный реестр. Все участники процесса (индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица), получая доход от этих операций, должны регистрироваться и платить соответствующие налоги в рамках действующего законодательства РФ", - поясняет Заиченко.Контролировать процесс будут службы Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы безопасности в рамках компетенции, в части регулирования – правительство и Центральный Банк."Будут ли все вопросы моментально сняты с повестки дня? Нет, не будут. Потому что это только первые шаги, и они должны иметь последующие действия с точки зрения практического решения", - продолжает собеседник агентства.В частности, впереди дискуссии по определению налогооблагаемой базы. Это могу быть фиксированные доли, например, какой-то процент от стоимости намайненной криптовалюты будет платиться в бюджет.Темные схемы ЗападаВывести "из тени" мировой капитал или платежный инструмент нереально, продолжает Заиченко. По его мнению, майнинговые платформы созданы с одной стороны с целью увести "в тень" проблемы глобального долга основных мировых валют, с другой - для легализации преступно нажитых огромных средств мировых корпораций и нелегальных организаций."Возможно, для международных расчетов вне поля расчетных операций банков и офшорных зон. Понятности никакой нет. Мы до сих пор даже не знаем, кто создает эти платформы. Думаю, за ними "торчат уши" тех стран, валюты которых используются для возможности покупки криптовалют - доллар, евро, фунты-стерлинги", - рассуждает собеседник агентства.В этой связи еще одна цель закона - минимизировать схемы "отмывания" нелегальных денег. Те, кто хочет работать в России легально, получат определенные выгодные условия. Поскольку государство заинтересовано в их выводе из "серых" зон."Мы стараемся взять под контроль процесс, чтобы через Российскую Федерацию нельзя было совершать какие-то преступные транзакции. Государству Россия все это интересно только как платежный инструмент, который на территории РФ может увеличить бюджетные поступления. Но и с другой стороны - нужны ли нам грязные деньги, которые буду отмываться через наши майнинговые фермы, чтобы потом появиться, например, при финансировании вооруженных сил страны, с которой мы воюем?", - задает вопрос Заиченко.Принцип "МММ""Любая схема создания любой криптовалюты, за которой не стоит ответственность государства, за которой нет реальных активов, нет гарантий, всегда несет в себе риски так называемых "глобальных платформ "МММ", которые мы уже проходили. Разница только в том, что платформы "МММ" занимались мошенничеством внутри страны", - продолжает Заиченко.Майнинг криптовалют, по его мнению, устроен по той же схеме, но уже в международном масштабе. Риски огромные, ответственности никто не несет, в процесс пытаются вовлечь как можно больше инвесторов.Появление закона эксперт называет своевременным и поясняет свою позицию:"Очень не хотелось бы, чтобы Россия была инструментом в руках враждебно настроенных к нам мировых систем. Пришло время, когда мы должны, используя лучший опыт всех мировых практик, выстраивать какие-то свои решения, которые способствовали бы, прежде всего, интересам нашей страны и наших граждан".В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларовЭксперт усомнился в возможности вытеснить РФ с рынка криптовалютИнженер управляющей компании майнил криптовалюту за счет жильцов дома
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криптовалюта, майнинг, анатолий заиченко, крым, счетная палата крыма, мнения, россия, безопасность, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.
Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года
. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.
Зачем нужна легализация майнинга "крипты"
"Все те процессы, которые происходят в государстве, в том числе и цифровые расчетные инструменты, должны находиться под контролем государства, должны быть в рамках действующей правовой системы. Государство должно иметь возможность данную ситуацию контролировать с точки зрения защиты конституционных интересов наших граждан и нашей безопасности", - говорит Заиченко.
Любой вид бизнеса, в данном случае майнинг, должен быть легализован - это главная цель нового закона. Второе - контроль, чтобы майнинговые инструменты не использовались в ущерб России. Вопросы безопасности и выявления майнинговых нелегалов - компетенция силовиков, в том числе ФСБ, отметил он.
"Мы заинтересованы, чтобы эти платформы не наносили ущерб и не создавали рисков госбезопасности РФ - не финансировали терроризм, не способствовали выведению денег наших операторов через эти майнинговые фермы на территорию других государств, например Украины, не финансировали ВСУ. Каждая структура будет заниматься своими полномочиями", - поясняет глава Счетной палаты РК.
Как будет работать механизм
Первый шаг уже сделан: законодатель обязывает регистрироваться в рамках соблюдения закона, констатирует собеседник агентства.
"Будет создан специальный реестр. Все участники процесса (индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица), получая доход от этих операций, должны регистрироваться и платить соответствующие налоги в рамках действующего законодательства РФ", - поясняет Заиченко.
Контролировать процесс будут службы Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы безопасности в рамках компетенции, в части регулирования – правительство и Центральный Банк.
"Будут ли все вопросы моментально сняты с повестки дня? Нет, не будут. Потому что это только первые шаги, и они должны иметь последующие действия с точки зрения практического решения", - продолжает собеседник агентства.
В частности, впереди дискуссии по определению налогооблагаемой базы. Это могу быть фиксированные доли, например, какой-то процент от стоимости намайненной криптовалюты будет платиться в бюджет.
"Соответствующие изменения будут внесены и в бюджетный кодекс. Справедливости ради, наверное, нужно принимать решение, чтобы это было в интересах и субъектов РФ, и федерального бюджета, - полагает глава Счетной палаты Крыма. - Какие доли, проценты, как это будет распределяться - это тоже важный вопрос, но ответить на него может только законодатель".
Темные схемы Запада
Вывести "из тени" мировой капитал или платежный инструмент нереально, продолжает Заиченко. По его мнению, майнинговые платформы созданы с одной стороны с целью увести "в тень" проблемы глобального долга основных мировых валют, с другой - для легализации преступно нажитых огромных средств мировых корпораций и нелегальных организаций.
"Возможно, для международных расчетов вне поля расчетных операций банков и офшорных зон. Понятности никакой нет. Мы до сих пор даже не знаем, кто создает эти платформы. Думаю, за ними "торчат уши" тех стран, валюты которых используются для возможности покупки криптовалют - доллар, евро, фунты-стерлинги", - рассуждает собеседник агентства.
В этой связи еще одна цель закона - минимизировать схемы "отмывания" нелегальных денег. Те, кто хочет работать в России легально, получат определенные выгодные условия. Поскольку государство заинтересовано в их выводе из "серых" зон.
"Мы стараемся взять под контроль процесс, чтобы через Российскую Федерацию нельзя было совершать какие-то преступные транзакции. Государству Россия все это интересно только как платежный инструмент, который на территории РФ может увеличить бюджетные поступления. Но и с другой стороны - нужны ли нам грязные деньги, которые буду отмываться через наши майнинговые фермы, чтобы потом появиться, например, при финансировании вооруженных сил страны, с которой мы воюем?", - задает вопрос Заиченко.
Принцип "МММ"
"Любая схема создания любой криптовалюты, за которой не стоит ответственность государства, за которой нет реальных активов, нет гарантий, всегда несет в себе риски так называемых "глобальных платформ "МММ", которые мы уже проходили. Разница только в том, что платформы "МММ" занимались мошенничеством внутри страны", - продолжает Заиченко.
Майнинг криптовалют, по его мнению, устроен по той же схеме, но уже в международном масштабе. Риски огромные, ответственности никто не несет, в процесс пытаются вовлечь как можно больше инвесторов.
"Все, что касается государственных платформ, например, проекта "Цифровизация", который ведет Центробанк РФ, - мы понимаем, что ответственность лежит на ЦБ. А здесь вообще ничего непонятно. Поэтому я не рекомендую гражданам вовлекаться в эти процессы. Они являются самыми высоко рискованными спекулятивными операциями, на которых можно заработать, а можно потерять все", - акцентирует эксперт.
Появление закона эксперт называет своевременным и поясняет свою позицию:
"Очень не хотелось бы, чтобы Россия была инструментом в руках враждебно настроенных к нам мировых систем. Пришло время, когда мы должны, используя лучший опыт всех мировых практик, выстраивать какие-то свои решения, которые способствовали бы, прежде всего, интересам нашей страны и наших граждан".
В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования
.
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