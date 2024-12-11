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Введут ли Франция и Польша свои войска на Украину

Введут ли Франция и Польша свои войска на Украину - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Введут ли Франция и Польша свои войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящего визита в Польшу рассчитывает уговорить Варшаву отправить войска на Украину под видом "миротворческой... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T14:06

2024-12-11T14:06

2024-12-11T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящего визита в Польшу рассчитывает уговорить Варшаву отправить войска на Украину под видом "миротворческой миссии", поскольку жизнями поляков в Евросоюзе особенно не дорожат. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Макрон планирует посетить Варшаву 12 декабря и провести переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой и главой МИД Польши Дональдом Туском по вопросу украинского конфликта, сообщили ранее польские СМИ. По данным газеты Rzeczpospolita, Макрон и Дуда также намерены обсудить проект европейской "миротворческой миссии" на Украине. Эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум, который работает над проектом такой миссии, рассказал, что она могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Командование одной из них может взять на себя Польша.По словам эксперта, Украина сейчас находится в состоянии "грогги", пропуская на фронте удар за ударом и "оказалась на грани нокаута". Поэтому Запад, включая избранного президента США Дональда Трампа, находится перед выбором: либо идти по пути урегулирования, либо уже вводить иностранные войска на Украину для помощи ВСУ, чтобы не допустить поражения киевского режима.При этом политолог не исключил, что "миротворческая миссия" Макрона может быть элементом психологического давления на Москву, чтобы под угрозой ввода польских контингентов на Украину принудить российское руководство зафиксировать текущую ситуацию на фронтах. В этой связи аналитик предположил, что визит французского президента в Варшаву одобрен Дональдом Трампом, который желает вести переговоры о прекращении конфликта, но только с позиции силы."Для нас эта ситуация, разумеется, абсолютно неприемлема, потому что как только мы зафиксируем (линию разграничения – ред.) и даже заключим перемирие, тут же на Украину войдут войска НАТО, которые будут готовиться к конфликту с Россией. Пока идут боевые действия, шансов на ввод войск меньше", - пояснил Шатилов.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в ПарижеВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации ЗеленскогоПрощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр шатилов, эммануэль макрон, франция, польша, контингент нато, украина, политика, нато, россия