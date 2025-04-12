https://crimea.ria.ru/20250412/pyat-poezdov-zaderzhali-iz-za-povrezhdeniya-kontaktnoy-seti-bpla-na-kubani-1145619947.html

Пять поездов задержали из-за повреждения контактной сети БПЛА на Кубани

Пять поездов задержали из-за повреждения контактной сети БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Пять поездов задержали из-за повреждения контактной сети БПЛА на Кубани

В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T13:55

2025-04-12T13:55

2025-04-12T13:59

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

российские железные дороги (ржд)

поезд

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. При этом, по данным оперштаба Кубани, из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района были повреждены контактные сети ж/д путей. Было приостановлено движение поездов, которое позже полностью восстановили. Отмечается, что пострадавших нет.Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов от графика.Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили ранее в Минобороны России."За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Орловской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250412/v-krasnodarskom-krae-priostanovleno-dvizhenie-poezdov--iz-za-padeniya-bpla-1145612319.html

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, краснодарский край