https://crimea.ria.ru/20250412/pyat-poezdov-zaderzhali-iz-za-povrezhdeniya-kontaktnoy-seti-bpla-na-kubani-1145619947.html
Пять поездов задержали из-за повреждения контактной сети БПЛА на Кубани
Пять поездов задержали из-за повреждения контактной сети БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Пять поездов задержали из-за повреждения контактной сети БПЛА на Кубани
В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T13:55
2025-04-12T13:55
2025-04-12T13:59
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
российские железные дороги (ржд)
поезд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. При этом, по данным оперштаба Кубани, из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района были повреждены контактные сети ж/д путей. Было приостановлено движение поездов, которое позже полностью восстановили. Отмечается, что пострадавших нет.Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов от графика.Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили ранее в Минобороны России."За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Орловской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, краснодарский край
Пять поездов задержали из-за повреждения контактной сети БПЛА на Кубани
Пять поездов было задержано из-за повреждения контактной сети обломками БПЛА на Кубани
13:55 12.04.2025 (обновлено: 13:59 12.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. При этом, по данным оперштаба Кубани, из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района были повреждены контактные сети ж/д путей. Было приостановлено движение поездов, которое позже полностью восстановили. Отмечается, что пострадавших нет.
"Вследствие этого были задержаны следующие поезда: №644 Кисловодск – Адлер время задержки составило 3 часа 30 минут; №407 Владикавказ – Анапа (3 часа); № 654 Адлер – Ставрополь (1 час 15 минут); пригородный поезд Кавказская – Краснодар (2 часа 30 минут); пригородный поезд Усть-Лабинская – Краснодар (1 час 40 минут)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили ранее в Минобороны России.
"За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Орловской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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