https://crimea.ria.ru/20241205/demilitarizovannaya-zona-v-nato-obsuzhdayut-vvod-voysk-na-ukrainu-1142389884.html

Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину

Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину

Правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T10:39

2024-12-05T10:39

2024-12-05T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева, которые бы "не провоцировали" Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Как рассказал агентству на условиях анонимности высокопоставленный дипломат НАТО, одним из возможных вариантов прекращения огня рассматривается создание демилитаризованной зоны. По словам собеседника, в случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут обеспечивать ее безопасность и патрулировать.При этом союзники Украины пытаются обеспечить "наилучшее положение" для киевского режима перед началом переговоров, поэтому НАТО удваивает усилия по доставке большего количества оружия на Украину.Американские СМИ ранее сообщили, что план будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать отказ Киева от утраченных территорий в пользу России, а также снятие с повестки вопроса о членстве Украины в НАТО.Авторы отмечают, что Трампу еще предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана мирного урегулирования. По словам источников издания, итоговое соглашение, скорее всего, будет зависеть от того, что решат между собой Трамп, президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский.Команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа боится России больше Трампа – политологОстался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорийВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, новости, политика, европа, в мире, нато