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Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля
Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля
Военно-патриотическую акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T12:24
2025-04-12T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Военно-патриотическую акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы.И добавили, что снег и ветер на проведении мероприятия не скажутся. Акция состоится при любой погоде, подчеркнули организаторы акции.Напомним, в рамках военно-патриотической акции "Земля Героев" участники планируют в Симферополе собрать землю с мест ожесточенных сражений и передать ее на хранение в главный храм Южного военного округа в Ростов-на-Дону.Впервые проект воплотили в 2016 году. Тогда собрали частички земли всех городов-героев Советского Союза.Ранее сообщалось, что в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
симферополь, крым, новости крыма, память, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля

В Симферополе военно-патриотическую акцию "Земля Героев" перенесли на 13 апреля

12:24 12.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозложение цветов к вечному огню
Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Военно-патриотическую акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы.
"Совместили два мероприятия в одно. 13 апреля будет возложение на мемориале "Могила неизвестного солдата". Мы вписались в сценарий и дописали свой кластер и после возложения мы проведем свою акцию", – рассказали организаторы.
И добавили, что снег и ветер на проведении мероприятия не скажутся. Акция состоится при любой погоде, подчеркнули организаторы акции.
Напомним, в рамках военно-патриотической акции "Земля Героев" участники планируют в Симферополе собрать землю с мест ожесточенных сражений и передать ее на хранение в главный храм Южного военного округа в Ростов-на-Дону.
Впервые проект воплотили в 2016 году. Тогда собрали частички земли всех городов-героев Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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