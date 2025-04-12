https://crimea.ria.ru/20250412/aktsiyu-zemlya-geroev-v-simferopole-perenesli-na-13-aprelya-1145618925.html

Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля

Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля

Военно-патриотическую акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы. РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T12:24

2025-04-12T12:24

2025-04-12T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Военно-патриотическую акцию "Земля Героев" в Симферополе перенесли на 13 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили организаторы.И добавили, что снег и ветер на проведении мероприятия не скажутся. Акция состоится при любой погоде, подчеркнули организаторы акции.Напомним, в рамках военно-патриотической акции "Земля Героев" участники планируют в Симферополе собрать землю с мест ожесточенных сражений и передать ее на хранение в главный храм Южного военного округа в Ростов-на-Дону.Впервые проект воплотили в 2016 году. Тогда собрали частички земли всех городов-героев Советского Союза.Ранее сообщалось, что в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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