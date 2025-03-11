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Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250311/stoletniy-front-krymskogo-veterana-aleksandra-ryzhenko-1144842110.html
Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко
Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко
Немногим выпадает шанс пройти пешком путь от Харькова до Берлина. Александр Петрович Рыженко – ветеран Великой Отечественной войны – преодолел это расстояние,... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T19:45
2025-03-11T21:00
эксклюзивы риа новости крым
80 лет победы
история
ветераны
память
великая отечественная война
керчь
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КЕРЧЬ, 11 мар - РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Немногим выпадает шанс пройти пешком путь от Харькова до Берлина. Александр Петрович Рыженко – ветеран Великой Отечественной войны – преодолел это расстояние, освобождая мир от фашистских захватчиков. Историями о своих подвигах делится скромно. Но каждое слово попадает точно в цель и раскрывает портрет настоящего героя нашей Родины.Детство в слесарном делеЖизненный путь Александра Рыженко начался в Казахстане. Там он родился и вырос. Довоенный период был нелегким, вспоминает он.– Нас семья – девять человек. Отец рабочий, денег не хватало, голодали. В пятом классе бросил школу и ушел трудиться, зарабатывать. Детство прошло за работой в автогараже. Слесарь, монтажник, водитель – всему научился.– Какое было настроение у людей до войны?– Невеселое. Работа, работа. Но слово война даже в ум не шло. И потом, мы даже не сразу узнали, что она началась. Поняли, когда военкоматы стали призывать мужчин. Отца и старшего брата призвали сразу в 41-м. Я в 43-м повестку получил.Дома осталась мать и младшие братья и сестры.– Маме было очень трудно. Отца уже на тот момент с нами не было. Он ушел, а вернулась только похоронка на него.Было страшно. Но только вперед, вперед и вперед!На фронт ушел из родного Казахстана в 1943 году. После учебного полка попал под Харьков, где шли бои за город.– Страшно было в первом бою?– Я попал в пехоту. При мне только ручной пулемет и все. Страшно? Не то слово. Смерть впереди. Конечно было страшно. Но мы не боялись. Потому что надо было вперед, вперед и вперед!Голос Александра Петровича звучит одновременно мягко и жестко. В нем и боль, и сострадание, и печаль, и жизненная радость. Каждое слово ветеран пропускает через сердце. Но говорит четко, без лишних сантиментов.– Воевал честно, добросовестно. Никогда не вилял. Шел прямо, по приказу своих командиров.Победа длиной в тысячи километровПосле Харькова – освобождение Киева. Шли пешком. Более 400 километров регулярных обстрелов и бессонных ночей. Спали на ходу и в зной, и в стужу. В руках или автомат, или саперная лопата.– Мы били землю кирками. Невозможно иначе было вырыть окоп. Никто не жаловался. Каждый работал на пределе сил. В перерывах общались, вспоминали мирную жизнь. Но отдыха почти не было. Только расположились, как снова в путь.Так они и двигались плечом к плечу с товарищами. В боях за столицу Советской Украины красноармеец Рыженко был ранен.– Вели бой, между нами разорвалась минометная мина. Меня ранило, – Александр Петрович показывает на левое колено. – Осколок прошил насквозь бедро и вылетел в районе кармана. Оперировали тут же в полевых условиях. Восстанавливал силы Александр Рыженко в госпитале.Рана затянулась, и красноармеец Рыженко вернулся в строй. На этот раз – артиллеристом.– Был и наводчиком, и заряжающим. Всему научился. Работали из пушки ЗИС-3. Знаменитое орудие. Такие у нас на Митридате стоят вокруг Обелиска Славы.Мы сделали это и выжилиВойна меняет все. Ценности, взгляды на жизнь. Мирные дни стираются из памяти. Притупляется и чувство опасности. Воспитываются другие, не понятные гражданским людям инстинкты.– Мы не боялись снарядов, взрывов. Мы просто слышали и знали. Летит самолет, мы знаем – немец. И куда летит, тоже знаем. Аналогично и со снарядами. Их было бессчетное количество. Ты просто чувствуешь, куда он летит. Мимо или прямо в тебя.Александр Рыженко был ранен дважды. Второе ранение получил под Берлином. Осколок прошел по касательной, задел голову.– Но бой я принял достойно, – рассказывает Александр Петрович под слабый звон медалей и орденов на своем кителе.Их несколько десятков. Награждали прямо в поле и, как говорится, всего лишь за смелость. Но первый знак отличия красноармеец Рыженко запомнил. Медаль "За отвагу!" получил в 1943 году за подвиг под Варшавой.– Шел бой, началась атака. Мы отбивались. Риск для жизни был большой. Но и задача стояла серьезная – уничтожить вражеский танк. И мы сделали это. И выжили.Еще Родине послужитеИ снова госпиталь, лечение. Испытания и раны не сломили бойца. Красноармеец всегда возвращался в строй.– После госпиталя меня отправили в танковую школу в Баку. Отучился на механика-водителя.Но "обкатать" советские гусеницы по захваченной гитлеровцами земле не успел. Пришла весточка о Победе.После войны молодой красноармеец остался в рядах армии.– Тех, кто был постарше – демобилизовали. А нам молодым сказали – еще Родине нужно послужить. Ну, что делать? Отпраздновали Победу и, как говорится, за работу. Меня отправили в Челябинск. После войны Союзу было очень тяжело. Всего не хватало. Сегодня это трудно понять, – говорит Александр Петрович и показывает на накрытый стол. – Тогда мы помогали кормить наших людей – перевозили стратегические запасы зерна. Организованной военной колонной шли из одного города в другой, спасали людей от голодовки.На "дембель" красноармеец Рыженко ушел в 1948. Он прослужил Родине пять непростых лет.Фронтовик и мастер на все руки– После войны, – скромно говорит герой, – нашел семью и… начал работать.Работа – это в принципе основной лейтмотив всей жизни Александра Петровича. Слесарь, каменщик, штукатур, водитель, инструктор пожарной охраны. За жизнь фронтовик Рыженко перепробовал много профессий. Уже в 1958 году переехал в Керчь с семьей и обосновался в городе-герое.До выхода на пенсию в 1982 трудился на местном судостроительном заводе. Специальность – хорошо изученное за военные годы дело – машинист.Почетный гражданин Керчи, кавалер двух орденов "За отвагу!" Александр Рыженко 28 февраля отпраздновал 100-летний юбилей.– Меня часто спрашивают, как прожить долгую жизнь? Как я дожил до столетия? Особенно молодое поколение. Я всегда старался жить скромно и много трудиться.Дети, внуки, правнуки – моя персональная победаВ квартире ветерана чисто и уютно. На стене висят картины. Икона Николая Чудотворца смотрит на книжные полки, где стоят фотографии. На снимках – самое большое достояние Александра Петровича – семья: дети, внуки и правнуки. Рядом с героем его главная опора и поддержка – жена Екатерина Рыженко. Супругов связало творчество. Оба любят петь, познакомились в хоре. И до сих пор, не взирая ни на что, в доме Рыженко звучат строки русских народных и военных песен.Тяжелое детство, фронтовая юность, бессмертный вклад в Великую Победу, трудовая зрелось и активная старость – жизнь Александра Рыженко ценный пример для подрастающего поколения.– Буду жив и здоров! И пожелаю вам всем отличного здоровья, благополучия. И мирного неба!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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80 лет победы, история, ветераны, память, великая отечественная война, керчь
Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко

Ветеран из Крыма Александр Рыженко прошел пешком путь от Харькова до Берлина

19:45 11.03.2025 (обновлено: 21:00 11.03.2025)
 
© РИА Новости КрымАлександр Рыженко
Александр Рыженко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым
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КЕРЧЬ, 11 мар - РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Немногим выпадает шанс пройти пешком путь от Харькова до Берлина. Александр Петрович Рыженко – ветеран Великой Отечественной войны – преодолел это расстояние, освобождая мир от фашистских захватчиков. Историями о своих подвигах делится скромно. Но каждое слово попадает точно в цель и раскрывает портрет настоящего героя нашей Родины.

Детство в слесарном деле

Жизненный путь Александра Рыженко начался в Казахстане. Там он родился и вырос. Довоенный период был нелегким, вспоминает он.
– Нас семья – девять человек. Отец рабочий, денег не хватало, голодали. В пятом классе бросил школу и ушел трудиться, зарабатывать. Детство прошло за работой в автогараже. Слесарь, монтажник, водитель – всему научился.
– Какое было настроение у людей до войны?
– Невеселое. Работа, работа. Но слово война даже в ум не шло. И потом, мы даже не сразу узнали, что она началась. Поняли, когда военкоматы стали призывать мужчин. Отца и старшего брата призвали сразу в 41-м. Я в 43-м повестку получил.
Дома осталась мать и младшие братья и сестры.
– Маме было очень трудно. Отца уже на тот момент с нами не было. Он ушел, а вернулась только похоронка на него.
© Фото из архива ветеранаАлександр Рыженко
Александр Рыженко
© Фото из архива ветерана
Александр Рыженко

Было страшно. Но только вперед, вперед и вперед!

На фронт ушел из родного Казахстана в 1943 году. После учебного полка попал под Харьков, где шли бои за город.
– Страшно было в первом бою?
– Я попал в пехоту. При мне только ручной пулемет и все. Страшно? Не то слово. Смерть впереди. Конечно было страшно. Но мы не боялись. Потому что надо было вперед, вперед и вперед!
Голос Александра Петровича звучит одновременно мягко и жестко. В нем и боль, и сострадание, и печаль, и жизненная радость. Каждое слово ветеран пропускает через сердце. Но говорит четко, без лишних сантиментов.
– Воевал честно, добросовестно. Никогда не вилял. Шел прямо, по приказу своих командиров.
Красная армия - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 07:45
Защитники земли русской: как советские войска освобождали Будапешт

Победа длиной в тысячи километров

После Харькова – освобождение Киева. Шли пешком. Более 400 километров регулярных обстрелов и бессонных ночей. Спали на ходу и в зной, и в стужу. В руках или автомат, или саперная лопата.
– Мы били землю кирками. Невозможно иначе было вырыть окоп. Никто не жаловался. Каждый работал на пределе сил. В перерывах общались, вспоминали мирную жизнь. Но отдыха почти не было. Только расположились, как снова в путь.
Так они и двигались плечом к плечу с товарищами. В боях за столицу Советской Украины красноармеец Рыженко был ранен.
– Вели бой, между нами разорвалась минометная мина. Меня ранило, – Александр Петрович показывает на левое колено. – Осколок прошил насквозь бедро и вылетел в районе кармана. Оперировали тут же в полевых условиях. Восстанавливал силы Александр Рыженко в госпитале.
Рана затянулась, и красноармеец Рыженко вернулся в строй. На этот раз – артиллеристом.
– Был и наводчиком, и заряжающим. Всему научился. Работали из пушки ЗИС-3. Знаменитое орудие. Такие у нас на Митридате стоят вокруг Обелиска Славы.
© РИА Новости КрымНаграды Александра Рыженко
Награды Александра Рыженко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым
Награды Александра Рыженко

Мы сделали это и выжили

Война меняет все. Ценности, взгляды на жизнь. Мирные дни стираются из памяти. Притупляется и чувство опасности. Воспитываются другие, не понятные гражданским людям инстинкты.
– Мы не боялись снарядов, взрывов. Мы просто слышали и знали. Летит самолет, мы знаем – немец. И куда летит, тоже знаем. Аналогично и со снарядами. Их было бессчетное количество. Ты просто чувствуешь, куда он летит. Мимо или прямо в тебя.
Александр Рыженко был ранен дважды. Второе ранение получил под Берлином. Осколок прошел по касательной, задел голову.
– Но бой я принял достойно, – рассказывает Александр Петрович под слабый звон медалей и орденов на своем кителе.
Их несколько десятков. Награждали прямо в поле и, как говорится, всего лишь за смелость. Но первый знак отличия красноармеец Рыженко запомнил. Медаль "За отвагу!" получил в 1943 году за подвиг под Варшавой.
– Шел бой, началась атака. Мы отбивались. Риск для жизни был большой. Но и задача стояла серьезная – уничтожить вражеский танк. И мы сделали это. И выжили.
Акция Бескозырка - 2024 в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
4 февраля, 10:39
Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле

Еще Родине послужите

И снова госпиталь, лечение. Испытания и раны не сломили бойца. Красноармеец всегда возвращался в строй.
– После госпиталя меня отправили в танковую школу в Баку. Отучился на механика-водителя.
Но "обкатать" советские гусеницы по захваченной гитлеровцами земле не успел. Пришла весточка о Победе.
После войны молодой красноармеец остался в рядах армии.
– Тех, кто был постарше – демобилизовали. А нам молодым сказали – еще Родине нужно послужить. Ну, что делать? Отпраздновали Победу и, как говорится, за работу. Меня отправили в Челябинск. После войны Союзу было очень тяжело. Всего не хватало. Сегодня это трудно понять, – говорит Александр Петрович и показывает на накрытый стол. – Тогда мы помогали кормить наших людей – перевозили стратегические запасы зерна. Организованной военной колонной шли из одного города в другой, спасали людей от голодовки.
На "дембель" красноармеец Рыженко ушел в 1948. Он прослужил Родине пять непростых лет.
© Фото из архива ветеранаАлександр Рыженко
Александр Рыженко
© Фото из архива ветерана
Александр Рыженко

Фронтовик и мастер на все руки

– После войны, – скромно говорит герой, – нашел семью и… начал работать.
Работа – это в принципе основной лейтмотив всей жизни Александра Петровича. Слесарь, каменщик, штукатур, водитель, инструктор пожарной охраны. За жизнь фронтовик Рыженко перепробовал много профессий. Уже в 1958 году переехал в Керчь с семьей и обосновался в городе-герое.
До выхода на пенсию в 1982 трудился на местном судостроительном заводе. Специальность – хорошо изученное за военные годы дело – машинист.
Почетный гражданин Керчи, кавалер двух орденов "За отвагу!" Александр Рыженко 28 февраля отпраздновал 100-летний юбилей.
– Меня часто спрашивают, как прожить долгую жизнь? Как я дожил до столетия? Особенно молодое поколение. Я всегда старался жить скромно и много трудиться.
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16 января, 13:43
Защитники земли русской: история Судакского десанта

Дети, внуки, правнуки – моя персональная победа

В квартире ветерана чисто и уютно. На стене висят картины. Икона Николая Чудотворца смотрит на книжные полки, где стоят фотографии. На снимках – самое большое достояние Александра Петровича – семья: дети, внуки и правнуки. Рядом с героем его главная опора и поддержка – жена Екатерина Рыженко. Супругов связало творчество. Оба любят петь, познакомились в хоре. И до сих пор, не взирая ни на что, в доме Рыженко звучат строки русских народных и военных песен.
Тяжелое детство, фронтовая юность, бессмертный вклад в Великую Победу, трудовая зрелось и активная старость – жизнь Александра Рыженко ценный пример для подрастающего поколения.
– Буду жив и здоров! И пожелаю вам всем отличного здоровья, благополучия. И мирного неба!
© Фото из архива ветеранаАлександр Рыженко в кругу семьи
Александр Рыженко в кругу семьи
© Фото из архива ветерана
Александр Рыженко в кругу семьи
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