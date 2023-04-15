"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь
Школьники и студенты идут пешком "Дорогами освободителей" из Керчи в Севастополь
© Сергей МельникНесут с собой три знамени: точную копию Знамени Победы, ОСАВИАХИМа и ДОСААФа
© Сергей Мельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 15 фигурок, сливающихся с начинающими зеленеть холмами, подсвеченных закатным солнцем, спускаются в бухту Коктебеля. 15 фигурок и над ними красная точка. Знамя Победы. Точная копия того самого, которое взвилось над рейхстагом.
Вторую весну в дни освобождения Крыма на полуострове организовывают необычный поход "Дорогами освободителей". Путь от Керчи до Федюхиных высот по берегу моря должен уложиться в неделю: именно столько продвигались советские солдаты, освобождая Крым в апреле 1944 года.
"Мы сначала несколько лет назад ходили от Ялты до села Гончарного под Севастополем. Поход на один день. Это была проба сил, превью на минималке", - рассказывает идейный вдохновитель и командир Антон Глухарев.
Казалось бы, ну что такого, поход. Но в настоящих солдатских сапогах, с муляжом ППШ, вещмешком, в ватнике, на себе котелок, плащ-палатка, в мешке сухари, крупа и тушенка. Никаких гаджетов, никакого целлофана, все до банальных мелочей — как 80 лет тому.
И вот второй год ходят походом большим — через весь Крым. Большой организованной группой под эгидой ялтинского отделения ДОСААФ. Кстати, лучшего в Крыму, а Крым стал третьим лучшим отделением ДОСААФ в России.
Девочки тоже ходят.
От Великой Отечественной к СВО
Жена Антона, "мама", как ее ласково называют ребята. В этот раз она была единственной женщиной, а в прошлом году еще были девчата-спортсменки. Но этой весной не получилось: только приехали со сборов, вымотались, да еще и по учебе в университете масса долгов.
В походе девочки наравне с мальчиками. Поблажек нет. Да еще и строгое требование — ресницы отклеить, серьги и кольца снять, макияжа ноль, и ногти — образца 1944 года и никак иначе.
"Займитесь ногтями заблаговременно, а то будете сошлифовывать напильником. И помните! Вы – воплощение воинов-освободителей! Будьте достойны их", - такое шутливо-устрашающее предупреждение разместили в группе походников накануне.
Мальчикам проще — у них только стрижка должна быть уставная.
В таком несовременном виде, как будто снимается кино, наши ребята входят в крымские города. Но до городов еще надо дойти. А иногда доехать.
Из Ялты заказным автобусом двигались в Керчь. Но доехали только до Перевала. Там автобус тормознули гаишники: оказалось что-то не в порядке с документами. И наши красноармейцы пересели в общественный транспорт.
"Бабушки, нас увидев в троллейбусе, настороженные сидели. А Витя познакомился с молодой гражданкой из Таджикистана, они мило беседовали на последнем сидении", - язвит парень в пилотке и кивает в сторону своего товарища.
"Это же прекрасно, дружба народов — наше все!" - парирует Глухарев. И добавляет: "Люди реагируют очень ярко. Особенно, если вдруг встретим кого-то на улице, кто из-за поворота лоб в лоб вышел. Одни улыбаются, вторые пугаются, третьи как вкопанные встают и даже честь пытаются отдать".
Но самая запоминающаяся встреча была в этом году под Керчью. В Эльтигене, на огненной земле, мимо марширующих ребят, обгоняя, проехала колонна бойцов на бронетранспортерах и в грузовиках.
"Они с восторгом кричали "ура", вскакивали, махали, машины сигналили. Встретились два поколения: нынешние защитники как будто с защитниками прошлого. Это символизм безумный! Мы их как бы проводили, они нас обогнали. То есть они следующие, кто за воинами Великой Отечественной войны несут защиту нашей Родины", - говорит Глухарев.
Остальные кивают. Молодые ребята — студенты, школьники, отпросившиеся с учебы, экстерном сдавшие необходимые зачеты, лишь бы только почувствовать на себе — как оно было там, в далеком 1944-м.
© Сергей МельникВ этот день конечной точкой пути был памятник Коктебельскому десанту, к которому пришли на закате
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В этот день конечной точкой пути был памятник Коктебельскому десанту, к которому пришли на закате
© Сергей Мельник
© Сергей МельникЕдинственная девушка в походе - ялтинка Анастасия Люборосцева.
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Единственная девушка в походе - ялтинка Анастасия Люборосцева.
© Сергей Мельник
© Сергей МельникПуть участников похода пролегает так же, как двигались солдаты Советской армии в 1944 году.
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Путь участников похода пролегает так же, как двигались солдаты Советской армии в 1944 году.
© Сергей Мельник
© Сергей МельникПуть проложен с т Керчи до Балаклавы. Семь полных дней пути.
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Путь проложен с т Керчи до Балаклавы. Семь полных дней пути.
© Сергей Мельник
1 из 4
В этот день конечной точкой пути был памятник Коктебельскому десанту, к которому пришли на закате
© Сергей Мельник
2 из 4
Единственная девушка в походе - ялтинка Анастасия Люборосцева.
© Сергей Мельник
3 из 4
Путь участников похода пролегает так же, как двигались солдаты Советской армии в 1944 году.
© Сергей Мельник
4 из 4
Путь проложен с т Керчи до Балаклавы. Семь полных дней пути.
© Сергей Мельник
Уроки истории
Младшему — всего 12 лет. Он тут своеобразный сын полка. Но и у него — винтовка и вещмешок, на ужин гречка с тушенкой, пряники — по праздникам. И только вместо сапог — берцы без молнии (молний тогда не было). Сапог не нашли нужного размера.
"Я не думал, что так тяжело нашим солдатам было. Нам в школе этого не рассказывали", - говорит Никита Мельник.
А здесь — недельный урок истории и географии Крыма: места живописнейшие, политые кровью. И о каждом расскажут старшие товарищи. А то можно найти осколок или кусочек стекла той поры, вытолкнутые временем из недр земли, как это было на Митридате.
Спрашиваю, что сложнее — ходить с грузом по горам в тяжелых и жестких солдатских сапогах или в школе учиться?
"В школе. Но школа – это тоже важно, потому то если бы не учились, не было бы прекрасных инженеров, гениальных артиллеристов", - рассудительно отвечает высокий молодой парень.
8 апреля, 08:01Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
Это Саша Шелипов. Он и его брат Тихон — из Угледара. Скромно опускают глаза, когда командир рассказывает, как они выходили из донбасского города через кордоны "азовцев"*, а на груди несли зашитые в куртки георгиевские ленточки. Теперь братья живут и учатся в Ялте.
Еще один участник похода внешне немного старше студентов. И взгляд у него другой. И он единственный, у которого есть неуставной для 1944 года бафф — прикрывает лицо при съемках. На груди — две медали "За отвагу", полученные в 2022-23 годах. Самые солдатские награды.
Этот боец приехал домой в марте из-под Артемовска. Успел отличиться в СВО, что называется, между двумя походами "Дорог освободителей" – в прошлом и в этом году.
"Мы брали ребят, которые большинство заранее друг друга не знали и впервые встретились на проекте. В этом задумка, чтобы наш проект создавал товарищей, то есть чувство товарищества и братства, которое помогло нам победить в Великую Отечественную войну", - говорит Глухарев и добавляет, что самое сложное здесь — не физическая нагрузка и отсутствие привычных современных удобств, а дисциплина.
Но и эта сложность участникам не страшна.
"У нас из участников похода прошлого года семь человек, половина ребят, ушли либо в армию, либо в высшее военное командное училище, либо в силовые структуры", - между делом замечает командир.
Люди по пути
Конечно, такой поход – это не только преодоление себя ради памяти прошлого, но и большое приключение. И масса впечатлений от жизни. По пути встречаются люди — очень разные, чаще всего готовые прийти на помощь, как одна семья из-под Керчи, у которой ребята ночевали на сеновале, или директор крупной гостиницы в Феодосии, совершено бесплатно заселившая "бойцов" в четырехзвездочные номера.
Есть и директора школ, которые так энергично зазывают на уроки мужества, что отказать невозможно.
Также наши герои принимают участие в праздничным мероприятиях в честь освобождения городов. Это красиво и торжественно. Но тут есть нюансы.
"Главная проблема нашей акции заключается в том, что воины-освободители, которые шли сюда, освобождали города не ко времени, когда администрация хочет возложить цветы к какому-то памятнику, а по мере наступления. А наши администрации часто забывают об этом", - с досадой говорит Антон, намекая на то, что не могут люди двигаться от одного населенного пункта к другому со скоростью, которая бы удовлетворила амбиции чиновников.
А еще искренне сожалеет, что музеи для школьников и студентов-участников похода платные, никаких скидок. А ведь можно же было что-то придумать.
Этих необычных пешеходов можно будет встретить на трассах и тропках Крыма от Алушты до Федюхиных высот еще несколько дней. 17 апреля их "Дорога освободителей" закончится на подступах к Севастополю. В те же дни, в какие и наша армия встала намертво, вгрызлась в севастопольский мергель, чтобы выбить из осажденного города фашистов.
Пятнадцать молодых и смелых, очень уставших, но очень патриотичных. Посигнальте им, помашите рукой. Они ответят вам троекратным раскатистым ура.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации