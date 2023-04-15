https://crimea.ria.ru/20230415/dorogami-osvoboditeley-neobychnyy-pokhod-iz-kerchi-v-sevastopol-1128199765.html

"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь

"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь - РИА Новости Крым, 15.04.2023

"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь

15 фигурок, сливающихся с начинающими зеленеть холмами, подсвеченных закатным солнцем, спускаются в бухту Коктебеля. 15 фигурок и над ними красная точка. Знамя... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T18:12

2023-04-15T18:12

2023-04-15T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 15 фигурок, сливающихся с начинающими зеленеть холмами, подсвеченных закатным солнцем, спускаются в бухту Коктебеля. 15 фигурок и над ними красная точка. Знамя Победы. Точная копия того самого, которое взвилось над рейхстагом.Вторую весну в дни освобождения Крыма на полуострове организовывают необычный поход "Дорогами освободителей". Путь от Керчи до Федюхиных высот по берегу моря должен уложиться в неделю: именно столько продвигались советские солдаты, освобождая Крым в апреле 1944 года."Мы сначала несколько лет назад ходили от Ялты до села Гончарного под Севастополем. Поход на один день. Это была проба сил, превью на минималке", - рассказывает идейный вдохновитель и командир Антон Глухарев.Казалось бы, ну что такого, поход. Но в настоящих солдатских сапогах, с муляжом ППШ, вещмешком, в ватнике, на себе котелок, плащ-палатка, в мешке сухари, крупа и тушенка. Никаких гаджетов, никакого целлофана, все до банальных мелочей — как 80 лет тому.И вот второй год ходят походом большим — через весь Крым. Большой организованной группой под эгидой ялтинского отделения ДОСААФ. Кстати, лучшего в Крыму, а Крым стал третьим лучшим отделением ДОСААФ в России.Девочки тоже ходят.От Великой Отечественной к СВОЖена Антона, "мама", как ее ласково называют ребята. В этот раз она была единственной женщиной, а в прошлом году еще были девчата-спортсменки. Но этой весной не получилось: только приехали со сборов, вымотались, да еще и по учебе в университете масса долгов.В походе девочки наравне с мальчиками. Поблажек нет. Да еще и строгое требование — ресницы отклеить, серьги и кольца снять, макияжа ноль, и ногти — образца 1944 года и никак иначе."Займитесь ногтями заблаговременно, а то будете сошлифовывать напильником. И помните! Вы – воплощение воинов-освободителей! Будьте достойны их", - такое шутливо-устрашающее предупреждение разместили в группе походников накануне.Мальчикам проще — у них только стрижка должна быть уставная.В таком несовременном виде, как будто снимается кино, наши ребята входят в крымские города. Но до городов еще надо дойти. А иногда доехать.Из Ялты заказным автобусом двигались в Керчь. Но доехали только до Перевала. Там автобус тормознули гаишники: оказалось что-то не в порядке с документами. И наши красноармейцы пересели в общественный транспорт."Бабушки, нас увидев в троллейбусе, настороженные сидели. А Витя познакомился с молодой гражданкой из Таджикистана, они мило беседовали на последнем сидении", - язвит парень в пилотке и кивает в сторону своего товарища."Это же прекрасно, дружба народов — наше все!" - парирует Глухарев. И добавляет: "Люди реагируют очень ярко. Особенно, если вдруг встретим кого-то на улице, кто из-за поворота лоб в лоб вышел. Одни улыбаются, вторые пугаются, третьи как вкопанные встают и даже честь пытаются отдать".Но самая запоминающаяся встреча была в этом году под Керчью. В Эльтигене, на огненной земле, мимо марширующих ребят, обгоняя, проехала колонна бойцов на бронетранспортерах и в грузовиках.Остальные кивают. Молодые ребята — студенты, школьники, отпросившиеся с учебы, экстерном сдавшие необходимые зачеты, лишь бы только почувствовать на себе — как оно было там, в далеком 1944-м.Уроки историиМладшему — всего 12 лет. Он тут своеобразный сын полка. Но и у него — винтовка и вещмешок, на ужин гречка с тушенкой, пряники — по праздникам. И только вместо сапог — берцы без молнии (молний тогда не было). Сапог не нашли нужного размера."Я не думал, что так тяжело нашим солдатам было. Нам в школе этого не рассказывали", - говорит Никита Мельник.А здесь — недельный урок истории и географии Крыма: места живописнейшие, политые кровью. И о каждом расскажут старшие товарищи. А то можно найти осколок или кусочек стекла той поры, вытолкнутые временем из недр земли, как это было на Митридате.Спрашиваю, что сложнее — ходить с грузом по горам в тяжелых и жестких солдатских сапогах или в школе учиться?"В школе. Но школа – это тоже важно, потому то если бы не учились, не было бы прекрасных инженеров, гениальных артиллеристов", - рассудительно отвечает высокий молодой парень.Это Саша Шелипов. Он и его брат Тихон — из Угледара. Скромно опускают глаза, когда командир рассказывает, как они выходили из донбасского города через кордоны "азовцев"*, а на груди несли зашитые в куртки георгиевские ленточки. Теперь братья живут и учатся в Ялте.Еще один участник похода внешне немного старше студентов. И взгляд у него другой. И он единственный, у которого есть неуставной для 1944 года бафф — прикрывает лицо при съемках. На груди — две медали "За отвагу", полученные в 2022-23 годах. Самые солдатские награды.Этот боец приехал домой в марте из-под Артемовска. Успел отличиться в СВО, что называется, между двумя походами "Дорог освободителей" – в прошлом и в этом году."Мы брали ребят, которые большинство заранее друг друга не знали и впервые встретились на проекте. В этом задумка, чтобы наш проект создавал товарищей, то есть чувство товарищества и братства, которое помогло нам победить в Великую Отечественную войну", - говорит Глухарев и добавляет, что самое сложное здесь — не физическая нагрузка и отсутствие привычных современных удобств, а дисциплина.Но и эта сложность участникам не страшна."У нас из участников похода прошлого года семь человек, половина ребят, ушли либо в армию, либо в высшее военное командное училище, либо в силовые структуры", - между делом замечает командир.Люди по путиКонечно, такой поход – это не только преодоление себя ради памяти прошлого, но и большое приключение. И масса впечатлений от жизни. По пути встречаются люди — очень разные, чаще всего готовые прийти на помощь, как одна семья из-под Керчи, у которой ребята ночевали на сеновале, или директор крупной гостиницы в Феодосии, совершено бесплатно заселившая "бойцов" в четырехзвездочные номера.Есть и директора школ, которые так энергично зазывают на уроки мужества, что отказать невозможно.Также наши герои принимают участие в праздничным мероприятиях в честь освобождения городов. Это красиво и торжественно. Но тут есть нюансы.А еще искренне сожалеет, что музеи для школьников и студентов-участников похода платные, никаких скидок. А ведь можно же было что-то придумать.Этих необычных пешеходов можно будет встретить на трассах и тропках Крыма от Алушты до Федюхиных высот еще несколько дней. 17 апреля их "Дорога освободителей" закончится на подступах к Севастополю. В те же дни, в какие и наша армия встала намертво, вгрызлась в севастопольский мергель, чтобы выбить из осажденного города фашистов.Пятнадцать молодых и смелых, очень уставших, но очень патриотичных. Посигнальте им, помашите рукой. Они ответят вам троекратным раскатистым ура.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

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https://crimea.ria.ru/20230415/kak-osvobozhdali-alushtu-tanki-i-khleb-sol-1128184420.html

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Школьники и студенты идут пешком "Дорогами освободителей" из Керчи в Севастополь Школьники и студенты идут пешком "Дорогами освободителей" из Керчи в Севастополь 2023-04-15T18:12 true PT0M52S

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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