"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не видит мирных жертв России в украинском конфликте
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В России мирные жители не гибнут в ходе украинского конфликта. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Видео ее выступления размещено на официальном сайте конференции.
"Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают", — сказала она.
По мнению главы дипломатии ЕС, гибнут только российские военные, находящиеся "на чужой территории". В продолжение этих слов Кая Каллас призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить военную помощь Киеву.
Согласно российским официальным данным, за 2024 год в результате ударов ВСУ 4398 мирных жителя России получили ранения, 785 погибли. Об этом РИА Новости сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он особо отметил, что среди погибших — 50 детей.
Посол также отмечал, что в Курской области были обнаружены неоднократные свидетельства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.
Сообщения о гибели и ранениях мирных граждан регулярно поступают из Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Так, 14 февраля украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, в результате обстрелов Новой Каховки и Алешек были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В тот же день в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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