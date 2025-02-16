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"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая Каллас
"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости Крым, 16.02.2025
"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая Каллас
В России мирные жители не гибнут в ходе украинского конфликта. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава дипломатии ЕС Кая... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T09:19
2025-02-16T09:19
общество
мюнхенская конференция
россия
украина
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В России мирные жители не гибнут в ходе украинского конфликта. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Видео ее выступления размещено на официальном сайте конференции.По мнению главы дипломатии ЕС, гибнут только российские военные, находящиеся "на чужой территории". В продолжение этих слов Кая Каллас призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить военную помощь Киеву.Согласно российским официальным данным, за 2024 год в результате ударов ВСУ 4398 мирных жителя России получили ранения, 785 погибли. Об этом РИА Новости сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он особо отметил, что среди погибших — 50 детей.Посол также отмечал, что в Курской области были обнаружены неоднократные свидетельства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.Сообщения о гибели и ранениях мирных граждан регулярно поступают из Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Так, 14 февраля украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, в результате обстрелов Новой Каховки и Алешек были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В тот же день в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селеВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиВ Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село
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Новости
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РИА Новости Крым
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общество, мюнхенская конференция, россия, украина, новости сво, новости
"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не видит мирных жертв России в украинском конфликте

09:19 16.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В России мирные жители не гибнут в ходе украинского конфликта. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Видео ее выступления размещено на официальном сайте конференции.
"Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают", — сказала она.
По мнению главы дипломатии ЕС, гибнут только российские военные, находящиеся "на чужой территории". В продолжение этих слов Кая Каллас призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить военную помощь Киеву.
Согласно российским официальным данным, за 2024 год в результате ударов ВСУ 4398 мирных жителя России получили ранения, 785 погибли. Об этом РИА Новости сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он особо отметил, что среди погибших — 50 детей.
Посол также отмечал, что в Курской области были обнаружены неоднократные свидетельства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.
Сообщения о гибели и ранениях мирных граждан регулярно поступают из Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Так, 14 февраля украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, в результате обстрелов Новой Каховки и Алешек были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В тот же день в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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