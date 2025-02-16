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В Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщина - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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В Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщина
В Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщина - РИА Новости Крым, 16.02.2025
В Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщина
В Белгородской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T12:34
2025-02-16T12:34
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Вторая женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук, продолжил губернатор. Ей оказывается медицинская помощь.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате террористической атаки со стороны Украины в районе Васильевки был подорван гражданский автомобиль, пострадала женщина.14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские селаВ Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаДве девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе
https://crimea.ria.ru/20250216/v-rossii-ne-gibnut-zhenschiny-i-deti---glava-diplomatii-es-kaya-kallas-1144218726.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
В Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщина

В Белгородской области от удара дрона по автомобилю погибла женщина

12:34 16.02.2025
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибшей", - написал он в Telegram-канале.
Вторая женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук, продолжил губернатор. Ей оказывается медицинская помощь.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате террористической атаки со стороны Украины в районе Васильевки был подорван гражданский автомобиль, пострадала женщина.
14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.
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