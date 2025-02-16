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Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах

Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах

Сотрудники Крымавтодора утром 16 февраля проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск - Феодосия, Грушевка - Судак, Зеленогорье - автодорога Алушта... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымавтодора утром 16 февраля проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск - Феодосия, Грушевка - Судак, Зеленогорье - автодорога Алушта - Судак - Феодосия, а также на Южном берегу Крыма, где выпал снег. Об этом сообщает Telegram-канале Крымавтодора.Температура воздуха в Крыму ночью колебалась от –4 до –7 градусов, опасные участки автодорог были обработаны, информируют в ведостве:Мониторинг дорожного покрытия ведется круглосуточно. На дежурстве находится 100 единиц техники, которая работает в штатном режиме, уточнили в Крымавтодоре.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложеиям мокрого снегаОб этом рассказали в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОССугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяВ Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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