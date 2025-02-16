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Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах
Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах
Сотрудники Крымавтодора утром 16 февраля проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск - Феодосия, Грушевка - Судак, Зеленогорье - автодорога Алушта... РИА Новости Крым, 16.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымавтодора утром 16 февраля проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск - Феодосия, Грушевка - Судак, Зеленогорье - автодорога Алушта - Судак - Феодосия, а также на Южном берегу Крыма, где выпал снег. Об этом сообщает Telegram-канале Крымавтодора.Температура воздуха в Крыму ночью колебалась от –4 до –7 градусов, опасные участки автодорог были обработаны, информируют в ведостве:Мониторинг дорожного покрытия ведется круглосуточно. На дежурстве находится 100 единиц техники, которая работает в штатном режиме, уточнили в Крымавтодоре.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложеиям мокрого снегаОб этом рассказали в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОССугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяВ Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
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Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах

В Крыму около ста единиц техники дежурят на дорогах – Крымавтодор

10:30 16.02.2025 (обновлено: 10:33 16.02.2025)
 
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымавтодора утром 16 февраля проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск - Феодосия, Грушевка - Судак, Зеленогорье - автодорога Алушта - Судак - Феодосия, а также на Южном берегу Крыма, где выпал снег. Об этом сообщает Telegram-канале Крымавтодора.
"Снег добрался до Ялты и, похоже, решил здесь задержаться. Температура 0…–1, покрытие мокрое, обработано. По другим направлениям: осадков нет или незначительные, покрытие в основном сухое, на перевалах – влажное", - говорится в сообщении.
Температура воздуха в Крыму ночью колебалась от –4 до –7 градусов, опасные участки автодорог были обработаны, информируют в ведостве:

"Симферополь – 6, ГРЭС – 6, Доброе – 5 градусов, без осадков, покрытие влажное. Ангарский перевал –5 градусов, туман, покрытие влажное, обработано. Дорога до мемориала "Партизанская шапка" –5, покрытие влажное, обработано".

Мониторинг дорожного покрытия ведется круглосуточно. На дежурстве находится 100 единиц техники, которая работает в штатном режиме, уточнили в Крымавтодоре.
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложеиям мокрого снегаОб этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
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