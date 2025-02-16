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Удары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и Борисполе
Удары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и Борисполе - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Удары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и Борисполе
На Украине за ночь были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T09:56
2025-02-16T09:56
2025-02-16T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На Украине за ночь были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.В Николаеве около часу ночи прозвучали громкие хлопки, в результате ночной атаки произошел взрыв на инфраструктурном объекте с последующим возгоранием.По данным главы украинской Николаевской областной администрации Виталия Кима, есть повреждения на "объекте критической инфраструктуры".В Борисполе Киевской области, по данным украинской ГСЧС, после ночной атаки произошло возгорание крыши "складского помещения". Пожар ликвидировали спасатели.Накануне, 15 февраля, по данным российского Минобороны, был нанесен массированный удар силами авиации, БПЛА и ракетных войск по инфраструктуре военных аэродромов Украины и складам ракетного вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за суткиАрмия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на УкраинеВодяное Второе в ДНР перешло под контроль России
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удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, новости сво, новости
Удары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и Борисполе
Удары по Украине - масштабный пожар в Николаеве ликвидировали химики и пиротехники
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На Украине за ночь были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
В Николаеве около часу ночи прозвучали громкие хлопки, в результате ночной атаки произошел взрыв на инфраструктурном объекте с последующим возгоранием.
"Для тушения было задействовано 11 единиц техники и 58 спасателей, работали химики, пиротехники и правоохранители", - говорится в сообщении ГСЧС.
По данным главы украинской Николаевской областной администрации Виталия Кима, есть повреждения на "объекте критической инфраструктуры".
"В ночь на 16 февраля враг совершил массированную атаку на город. Вследствие чего есть повреждение на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно устранен огнеборцами", - написал он в Telegram-канале.
В Борисполе Киевской области, по данным украинской ГСЧС, после ночной атаки произошло возгорание крыши "складского помещения". Пожар ликвидировали спасатели.
Накануне, 15 февраля, по данным российского Минобороны, был нанесен массированный удар
силами авиации, БПЛА и ракетных войск по инфраструктуре военных аэродромов Украины и складам ракетного вооружения.
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