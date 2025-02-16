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Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля
Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля
В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта, ожидается местами снег. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T00:01
2025-02-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта, ожидается местами снег. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2…-4 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем небольшой снег. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью 0...-2 градуса, в Евпатории, Судаке и Феодосии до -6, днем столбики термометров покажут от -3 до +3.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250214/novyy-snezhnyy-udar-zhdet-krymchan-v-vykhodnye---prognoz-fobos-1144171292.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля

Погода в Крыму 16 февраля

00:01 16.02.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта, ожидается местами снег. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами 15-20 м/с. Температура воздуха понизится и составит: ночью -4…-9, на ЮБК 0…-2, днем 0…-5, на южном побережье +1…+3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2…-4 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем небольшой снег. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью 0...-2 градуса, в Евпатории, Судаке и Феодосии до -6, днем столбики термометров покажут от -3 до +3.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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