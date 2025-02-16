https://crimea.ria.ru/20250216/moroz-do-minus-9-i-snegopady-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-16-fevralya-1143930370.html

Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля

Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Мороз до минус 9 и снегопады: чего ждать от погоды в Крыму 16 февраля

В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта, ожидается местами снег. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T00:01

2025-02-16T00:01

2025-02-16T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта, ожидается местами снег. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2…-4 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем небольшой снег. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью 0...-2 градуса, в Евпатории, Судаке и Феодосии до -6, днем столбики термометров покажут от -3 до +3.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250214/novyy-snezhnyy-udar-zhdet-krymchan-v-vykhodnye---prognoz-fobos-1144171292.html

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евпатория

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феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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