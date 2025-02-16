https://crimea.ria.ru/20250216/za-sutki-ukraina-poteryala-1025-boevikov-v-zone-svo-1144221217.html

За сутки Украина потеряла 1025 боевиков в зоне СВО

За сутки Украина потеряла 1025 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 16.02.2025

За сутки Украина потеряла 1025 боевиков в зоне СВО

За минувшие сутки Украина потеряла 1025 боевиков, а также западную технику и цех сборки БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T13:13

2025-02-16T13:13

2025-02-16T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. За минувшие сутки Украина потеряла 1025 боевиков, а также западную технику и цех сборки БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольшие потери Киев получил от подразделения группировки войск "Центр". Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Mastiff" производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие.Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Запад". Они нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Загоруйковка, Богуславка, Фиголевка, Петропавловка, Кутьковка, Купянск, Моначиновка, Колодезное Харьковской области, Дробышево и Ямполовка Донецкой Народной Республики.В зоне ответственности "Южной" группировки улучшилось положение по переднему краю Донецкой и Луганской Народных Республик. Потери ВСУ свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. Потери – более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.В результате наступления военнослужащих подразделения группировки войск "Днепр" на Запорожской и Херсонской областях ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества.Благодаря работе оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43522 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21473 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31726 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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