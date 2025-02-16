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Жители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домах
Жители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домах - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Жители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домах
Жители Балаклавского района Севастополя пожаловались в СК РФ на холод в своих домах в связи с частыми отключениями электричества. Глава СК Александр Бастрыкин... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T10:45
2025-02-16T10:45
2025-02-16T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Жители Балаклавского района Севастополя пожаловались в СК РФ на холод в своих домах в связи с частыми отключениями электричества. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по их обращениям, сообщает пресс-служба ведомства.В связи с этим в домах нет теплоснабжения, граждане замерзают и вынуждены постоянно находиться в верхней одежде. Их многочисленные обращения в ресурсоснабжающую организацию, коммунальные и аварийные службы, а также в администрацию города результатов не принесли, информирует СК. Проводятся локальные ремонтные работы, никаких мер по модернизации оборудования не предпринято."Ранее указанная ситуация получила распространение в социальной сети. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка", - информирует пресс-служба.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах проверки и принятом по ее итогам решении.6 февраля в Севастополе на мысе Фиолент из-за резкого падения температуры и роста потребления вышла из строя подстанция, на второй подстанции перегорели питающие линии. Авария была ликвидирована, но для недопущения повторения такой ситуации введены графики подачи электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
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Жители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домах
Глава СК РФ поручил установить причины отсутствия теплоснабжения в районе Севастополя
10:45 16.02.2025 (обновлено: 10:46 16.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Жители Балаклавского района Севастополя пожаловались в СК РФ на холод в своих домах в связи с частыми отключениями электричества. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по их обращениям, сообщает пресс-служба ведомства.
"В комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России размещены обращения жителей города Севастополя о том, что с начала января текущего года в Балаклавском районе из-за износа электросетевого оборудования происходят регулярные аварии, в связи с чем подача энергоресурса в дома прекращается на длительное время", - говорится в сообщении.
В связи с этим в домах нет теплоснабжения, граждане замерзают и вынуждены постоянно находиться в верхней одежде. Их многочисленные обращения в ресурсоснабжающую организацию, коммунальные и аварийные службы, а также в администрацию города результатов не принесли, информирует СК. Проводятся локальные ремонтные работы, никаких мер по модернизации оборудования не предпринято.
"Ранее указанная ситуация получила распространение в социальной сети. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка", - информирует пресс-служба.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
6 февраля в Севастополе на мысе Фиолент из-за резкого падения температуры и роста потребления
вышла из строя подстанция, на второй подстанции перегорели питающие линии. Авария была ликвидирована, но для недопущения повторения такой ситуации введены графики подачи электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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