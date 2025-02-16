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Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
В Севастополе коммунальщики и волонтеры проводят работы по ликвидации последствий выброса мазута на пляжах "Инжир" и Золотом пляже, спасательная служба и... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T11:45
2025-02-16T11:53
разлив мазута
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разлив нефтепродуктов в черном море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики и волонтеры проводят работы по ликвидации последствий выброса мазута на пляжах "Инжир" и Золотом пляже, спасательная служба и волонтеры работают в районе Балаклавы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На реабилитации в государственной ветеринарной клинике Севастополя находятся 14 птиц. Губернатор напомнил, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, где могут записаться желающие оказать помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы.В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы следует звонить по номеру телефона 112. Работает также единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.14 февраля в городе обнаружили единичные выбросы мазута на одном участке. Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края за все время собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и СевастополеРоспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы
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разлив мазута, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе

В Севастополе продолжают борьбу с последствиями выброса мазута на пляжах Золотой и Инжир

11:45 16.02.2025 (обновлено: 11:53 16.02.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута в Севастополе
Уборка мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики и волонтеры проводят работы по ликвидации последствий выброса мазута на пляжах "Инжир" и Золотом пляже, спасательная служба и волонтеры работают в районе Балаклавы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Накануне на ликвидации последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Они работали на пляже "Инжир" и на Золотом пляже; специалисты также продолжили мониторинг пляжей. 15 февраля загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезли 678,84 тонны отходов", - написал он в Telegram.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике Севастополя находятся 14 птиц. Губернатор напомнил, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, где могут записаться желающие оказать помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы.
В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы следует звонить по номеру телефона 112. Работает также единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.
14 февраля в городе обнаружили единичные выбросы мазута на одном участке. Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края за все время собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
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Разлив мазутаСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаРазлив нефтепродуктов в Черном мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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