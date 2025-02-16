https://crimea.ria.ru/20250216/v-sevastopole-volontery-rabotayut-na-plyazhakh-inzhir-i-zolotoy-1144220311.html

Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе

Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе

В Севастополе коммунальщики и волонтеры проводят работы по ликвидации последствий выброса мазута на пляжах "Инжир" и Золотом пляже, спасательная служба и... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T11:45

2025-02-16T11:45

2025-02-16T11:53

разлив мазута

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разлив нефтепродуктов в черном море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики и волонтеры проводят работы по ликвидации последствий выброса мазута на пляжах "Инжир" и Золотом пляже, спасательная служба и волонтеры работают в районе Балаклавы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На реабилитации в государственной ветеринарной клинике Севастополя находятся 14 птиц. Губернатор напомнил, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, где могут записаться желающие оказать помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы.В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы следует звонить по номеру телефона 112. Работает также единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.14 февраля в городе обнаружили единичные выбросы мазута на одном участке. Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края за все время собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и СевастополеРоспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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