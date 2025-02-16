Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
В Севастополе продолжают борьбу с последствиями выброса мазута на пляжах Золотой и Инжир
11:45 16.02.2025 (обновлено: 11:53 16.02.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики и волонтеры проводят работы по ликвидации последствий выброса мазута на пляжах "Инжир" и Золотом пляже, спасательная служба и волонтеры работают в районе Балаклавы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Накануне на ликвидации последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Они работали на пляже "Инжир" и на Золотом пляже; специалисты также продолжили мониторинг пляжей. 15 февраля загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезли 678,84 тонны отходов", - написал он в Telegram.
На реабилитации в государственной ветеринарной клинике Севастополя находятся 14 птиц. Губернатор напомнил, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, где могут записаться желающие оказать помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы.
В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы следует звонить по номеру телефона 112. Работает также единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.
14 февраля в городе обнаружили единичные выбросы мазута на одном участке. Всего с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края за все время собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
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