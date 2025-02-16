Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250216/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-prevysili-61-tysyachu-boevikov-1144221942.html
Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков
Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков
Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Потери противника превысили 61 тысячу человек. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T14:16
2025-02-16T14:39
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Потери противника превысили 61 тысячу человек. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах десяти населенных пунктов. Отражены три контратаки противника.Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 14 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП "Bradley" производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БпЛА.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1886 боевых бронированных машин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – ПесковВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВоенные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_349f256831102c28e58fc8b4ddb5b1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков

В Курской области потери ВСУ превысили 61 тысячу боевиков

14:16 16.02.2025 (обновлено: 14:39 16.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Потери противника превысили 61 тысячу человек. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны России.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах десяти населенных пунктов. Отражены три контратаки противника.
Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 14 населенных пунктов Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП "Bradley" производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БпЛА.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1886 боевых бронированных машин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области
Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
21:29Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
21:07Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
20:41В бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип фильма Быкова
20:23Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
20:11В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу
19:42Может ли Украина получить ядерное оружие тайно и какие будут последствия
19:06"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию Киева
18:37Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
18:16Украинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
17:42Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
17:14В России создают справочник востребованных и перспективных специальностей
16:52Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
16:30Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
16:07В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядов
15:40Защитники земли русской: эрзерумский триумф генерала Юденича
15:10На Крымском мосту растет очередь
14:52Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой
14:16Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков
13:49"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля
Лента новостейМолния