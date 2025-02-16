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Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков

Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков

Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Потери противника превысили 61 тысячу человек. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T14:16

2025-02-16T14:16

2025-02-16T14:39

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Потери противника превысили 61 тысячу человек. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах десяти населенных пунктов. Отражены три контратаки противника.Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 14 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП "Bradley" производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БпЛА.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1886 боевых бронированных машин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – ПесковВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВоенные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу