В Кремле рассказали подробности о разговоре Путина и Трампа
В Кремле рассказали подробности о разговоре Путина и Трампа
12:11 16.02.2025 (обновлено: 12:19 16.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале репортера.
"Конструктивный, рабочий, доброжелательный", — сказал он.
На уточняющий вопрос, был ли тон доброжелательным с обеих сторон, Песков ответил утвердительно.
Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.
"Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", — ответил пресс-секретарь президента.
В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Накануне глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".
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