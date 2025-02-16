https://crimea.ria.ru/20250216/v-kremle-rasskazali-podrobnosti-o-razgovore-putina-i-trampa-1144220508.html

В Кремле рассказали подробности о разговоре Путина и Трампа

В Кремле рассказали подробности о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 16.02.2025

В Кремле рассказали подробности о разговоре Путина и Трампа

Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T12:11

2025-02-16T12:11

2025-02-16T12:19

владимир путин (политик)

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павел зарубин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале репортера.На уточняющий вопрос, был ли тон доброжелательным с обеих сторон, Песков ответил утвердительно.Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Накануне глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250215/kollektivnogo-zapada-bolshe-ne-suschestvuet--kosachev-1144198764.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, политика, новости, павел зарубин