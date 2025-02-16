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В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина
В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.02.2025
В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина
В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю ВАЗ-2107, в результате ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T12:55
2025-02-16T12:55
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю ВАЗ-2107, в результате ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавшая доставлена в Васильевскую центральную районную больницу, женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил он.Накануне, 14 февраля, украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, в результате обстрелов Новой Каховки и Алешек были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В тот же день в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской областиДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭСВСУ атаковали две школы в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20250216/v-belgorodskoy-oblasti-dron-udaril-po-mashine--pogibla-zhenschina-1144220757.html
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина

В Запорожской области в результате атаки ВСУ женщина получила открытый перелом

12:55 16.02.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области в результате атаки ВСУ женщина получила открытый перелом
В Запорожской области в результате атаки ВСУ женщина получила открытый перелом
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю ВАЗ-2107, в результате ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"На Васильевской трассе в результате террористического акта со стороны киевской Украины пострадал гражданский автомобиль ВАЗ-2107. Ранения получила женщина 1955 года рождения – у нее открытый перелом предплечья", - написал он в Telegram-канале.
Пострадавшая доставлена в Васильевскую центральную районную больницу, женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил он.
Накануне, 14 февраля, украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, в результате обстрелов Новой Каховки и Алешек были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В тот же день в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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