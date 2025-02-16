https://crimea.ria.ru/20250216/v-zaporozhskoy-oblasti-vsu-udarili-po-lichnomu-avto--ranena-zhenschina-1144221051.html

В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина

В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.02.2025

В Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина

В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю ВАЗ-2107, в результате ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T12:55

2025-02-16T12:55

2025-02-16T12:55

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю ВАЗ-2107, в результате ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавшая доставлена в Васильевскую центральную районную больницу, женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил он.Накануне, 14 февраля, украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, в результате обстрелов Новой Каховки и Алешек были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В тот же день в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской областиДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭСВСУ атаковали две школы в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20250216/v-belgorodskoy-oblasti-dron-udaril-po-mashine--pogibla-zhenschina-1144220757.html

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости