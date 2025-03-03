https://crimea.ria.ru/20250303/v-krymu-krasnoarmeets-podpolschitsa-i-nemets-rasskazyvayut-detyam-ob-okkupatsii-1144618023.html

В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации

В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации

РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T19:45

2025-03-03T19:45

2025-03-03T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прохожие смотрят на нас с нескрываемым подозрением, кто-то возмущается, мол, по улицам толпой ходите, не пройти, кто-то притормаживает и прислушивается, есть даже такие, кто подключается к нашему маршруту.– Это настоящий немец? – таинственно спрашивает женщина, которая идет сзади.– Нет, конечно. Это экскурсовод. Просто он в роль вживается, хотя она ему совсем не нравится – говорит, некомфортно в фашистской шкуре. Но чего не сделаешь, чтобы детям было понятнее, чтобы лучше прониклись...Женщина понимающе кивает. А ее спутница решительно выдает: "Такие экскурсии нужны! Чтобы дети знали, какой ценой нам досталась Победа!"В Крыму появилась новая костюмированная экскурсия "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом". Разработали маршрут экскурсоводы Ольга Пивненко, Марина Елисеева и Дмитрий Юхневич. Они же и рассказывают о симферопольских подпольщиках в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия проходит по центру крымской столицы и длится полтора часа."Память потихоньку стирается, мы забываем, как это было страшно. Но фашизм не дремлет, он поднимает голову, и он в мелочах. Случается так, что для наших детей, что Первая мировая война, что Отечественная война 1812 года, что Крымская война, что Великая Отечественная война – все одно. Но мы должны помнить, какой ценой было завоевано наше счастливое "сегодня", и сколько погибло подпольщиков, сколько погибло простых людей, имена которых не известны", – рассказывает РИА Новости Крым экскурсовод Ольга Пивненко.Приказы новой властиИз репродуктора звучит голос Юрия Левитана: "без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза". Стартуем с "крестов", перекрестка улиц Пушкина и Карла Маркса. Именно здесь фашисты расстреляли советских мальчишек, вышедших встречать оккупантов с отцовскими охотничьими ружьями. На этом же перекрестке в 1941 году был установлен немецкий репродуктор, откуда звучали немецкие марши и приказы новой власти.Группу из двух десятков школьников и студентов приветствует немецкий солдат. Он говорит на своем языке, выражая надежду, что перед ним, на земле готов, в городе Готенбурге (так фашисты хотели назвать Симферополь), собрались истинные арийцы. А всех несогласных ждут виселица или расстрел."Гитлеровцы мечтали превратить Крым в огромный немецкий курорт. И если бы 80 лет назад Великая Отечественная война закончилась победой фашизма, то мы бы стали их рабами", – говорит экскурсовод Марина Елисеева, она сегодня в советской гимнастерке, в образе красноармейца.Улицы и дома крымской столицы помнят то страшное время. А вот живых свидетелей почти не осталось. Но есть документы, фотографии, письма, дневниковые записи, говорит экскурсовод. И задается вопросом: "Мальчики и девочки сороковых годов прошлого века: Зоя Рухадзе, Боря Хохлов, Леня Тарабукин, Володя Дацун... Разве могли они представить, что их именами назовут улицы Симферополя? Разве им не было страшно вести подпольную борьбу с врагом, когда весь город был опутан паутиной липкого ужаса перед нацистами? Разве они не хотели жить?"Устрашая детей автоматом и время от времени прикрикивая "schnelle", "немец", он же экскурсовод Дмитрий Юхневич, гонит их в один из дворов на улице Горького, где фашисты сжигали книги, где в подвалах пытали людей.И вот уже "фашист" рассказывает, как из всех библиотек города свозили книги, как горели произведения Чехова и Достоевского, Пушкина и Лермонтова, и как они, истинные арийцы, показывали советским гражданам немецкие фильмы. Еще про комендантский час рассказывает, и про то, как расстреливали тех, кто его нарушал, как убивали собак, если они не на цепи, и их хозяев. И за каждого убитого немецкого солдата оккупанты лишали жизни 50 случайных симферопольцев.Здесь же, на здании Крымской республиканской научной медицинской библиотеки, находится мемориальная доска крымскому военному фотокорреспонденту Леониду Яблонскому. Он прошел всю войну и его фотоработы есть в учебниках истории. Фото "большой тройки" в Ялте сделал он, наш крымский фотограф, напоминает экскурсовод. И читает стихотворение Ильи Сельвинского "Я это видел" о зверствах фашистских карателей.Легендарная группа "Сокол"Оккупантам противостояли и сотрудники драмтеатра из группы подпольщиков "Сокол". В период с 1942 по 1944 годы группа "Сокол" во главе с художником-декоратором Симферопольского театра Николаем Барышевым доставляла медикаменты партизанам и перевязочный материал, расклеивала листовки. Всего было организовано 45 крупных диверсий."Среди убитых немцами был и пятнадцатилетний Олег Савватеев. Он был самым младшим подпольщиком в группе. Однажды от изрисовал портрет Гитлеру и сотрудникам театра пришлось срочно договариваться с художником Николаем Самокишем, чтобы он за несколько часов восстановил портрет. Группа "Сокол" была спасена, но ненадолго. Ее участники были расстреляны фашистами 11 апреля 1944 года (за два дня до освобождения города). 14 апреля их похоронили с воинскими почестями", – рассказывают экскурсоводы.Быстрым шагом, ускоряясь на перекрестках, переходим к Центральному музею Тавриды. В этом здании в декабре 1941 года действовал созданный немецкими оккупационными властями сборный пункт для еврейского населения Симферополя. Явившиеся по требованию фашистов люди были вывезены за город и расстреляны. Всего в Симферополе оккупанты и их пособники уничтожили свыше 17 тысяч евреев: женщин, стариков, детей.Останавливаемся напротив площади Ленина, фашисты называли ее Базарной, здесь тоже собирали людей и вешали, прибив к телам таблички: "за помощь евреям", "за помощь коммунистам".История Зои РухадзеПереходим в начало улицы Пушкина, отсюда хорошо видно здание, где раньше была школа №14, где учились симферопольские подпольщики – Борис Хохлов, Зоя Жильцова, Женя Синяков и другие. Останавливаемся, чтобы узнать о том, что в марте 1944 года одна из них, школьница из Симферополя Зоя Рухадзе, совершила подвиг."Мне было поручено устроиться официанткой в ресторан, я хорошо знала немецкий язык, поэтому слушала разговоры офицеров и передавала их партизанам. Я была связной, подслушивала разговоры тех, кто перешел на сторону врага", – рассказывает экскурсовод Ольга Пивненко, которая сегодня в образе юной подпольщицы. Она в сером пальто и кирзовых сапогах образа 40-годов, голова повязана платком.10 марта 1944 года после взрыва немецкого оружейного склада ее схватило гестапо. Пытали девочку жестоко, требуя выдать фамилии партизан, их планы. Ее зверски избили, переломали руки и ноги, выкололи глаза. Зоя Рухадзе была еще жива, когда ее бросили в глубокий колодец, где она погибла в нечеловеческих муках.1970 году в Симферополь приехала группа грузинских кинематографистов, чтобы снять фильм о своей соотечественнице, и в 1972 году на экраны страны вышел фильм "Девушка из камеры №25"."Боевая подруга" ОктябрьскойЗавершается экскурсия возле памятника-танка в центре города, где экскурсоводы рассказывают историю Героя Советского Союза Марии Октябрьской, которая во время войны сумела купить танк и отправилась на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа.Мария Октябрьская (в девичестве Гарагуля) родилась в Крыму, в многодетной крестьянской семье, работала на консервном заводе, затем на телефонной станции. В 1925 году в Симферополе она познакомилась с курсантом кавалерийской школы Ильей Рядненко. Через несколько месяцев они поженились, взяв общую фамилию Октябрьские, очень популярную в те годы."Они очень любили друг друга, о таких отношениях говорят: встретили свою половинку. Как жена военного Мария ездила по всем военным городкам, вслед за мужем. Приезжая в воинские части, она организовывала кружки курсы вышивки – она была удивительной мастерицей-рукодельницей", – рассказывает экскурсовод.Узнав о гибели мужа, Мария, которая была в это время эвакуации, хотели и сама отправиться на фронт, но ей, почти сорокалетней, отказали."Тогда Октябрьская решила купить танк. Она продала все свое имущество, когда оказалось, что денег не хватает, стала вязать салфетки, вышивать скатерти и платки, все продавала, чтобы накопить 50 тысяч рублей. Собрав нужную сумму, она внесла ее в Госбанк и отправила телеграмму Сталину: "В боях за Родину погиб мой муж – полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои сбережения – 50 тысяч рублей. Танк прошу назвать "Боевая подруга" и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, являюсь Ворошиловским стрелком...", – рассказывает Марина Елисеева. И добавляет: "вскоре она получила ответ: "Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет, Иосиф Сталин".Ее танк был подбит в Витебской области, сама Мария от полученных ран умерла в госпитале еще до окончания войны. "Боевой подругой" называли потом еще несколько машин Т-34. И ее экипаж, как и обещал, дошел до Берлина. Память о гвардии сержанте Марии Октябрьской дожила до Победы. В Крыму и поселок Октябрьский, и улица в Джанкое названа в честь первой советской женщины, которая стала водителем-механиком боевого танка.На этом непростой разговор о людях, которые попали в мясорубку войны и стали героями, подходит к концу. Следующие экскурсии запланированы на 9 и 23 марта, так что если увидите в центре Симферополя красноармейца, подпольщицу и немца, то это наверняка "Голос памяти" рассказывает об оккупации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеГруппа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиковВ трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин

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история, память, великая отечественная война, 80 лет победы, крым в великой отечественной войне