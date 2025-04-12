https://crimea.ria.ru/20250412/vazhno-pomnit-avtoprobeg-v-kerchi-posvyatili-godovschine-osvobozhdeniya-goroda-1145618209.html

Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения города

Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения города - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения города

В Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T11:43

2025-04-12T11:43

2025-04-12T11:43

керчь

новости крыма

крым

история

великая отечественная война

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0c/1145618096_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_03457d359062409eb08950f49ed39d92.jpg

КЕРЧЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Колонна из сотни машин и мотоциклов стартовала с морского вокзала утром в субботу. Далее - по маршруту Воинское кладбище – Аджимушкай – Эльтиген.Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.Автопробег ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – ежегодная традиция. Для участия в Керчи собираются сотни авто- и мотолюбителей из Крыма и других регионов России.Кроме того, добавил организатор, на каждом месте остановки с участниками автопробега работают экскурсоводы. Профессионалы-историки рассказывают о значимости военно-исторических событий, которыми славится Керчь."История для нас важна. Мы считаем, что каждый человек – керчанин или гость города – должен знать о тех подвигах, которые были совершены нашими предками в эти тяжелые дни", – подчеркнул Денис Обухов.В этот раз колонна проехала больше 30 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовБитва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит КрымуЗащитники земли русской: как Красная армия освободила Братиславу

https://crimea.ria.ru/20250412/v-kerchi-prokhodit-avtoprobeg-k-81-y-godovschine-osvobozhdeniya-goroda---video-1145617209.html

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, крым, история, великая отечественная война, общество