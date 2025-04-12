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Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения города
Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения города - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения города
В Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T11:43
2025-04-12T11:43
2025-04-12T11:43
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КЕРЧЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Колонна из сотни машин и мотоциклов стартовала с морского вокзала утром в субботу. Далее - по маршруту Воинское кладбище – Аджимушкай – Эльтиген.Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.Автопробег ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – ежегодная традиция. Для участия в Керчи собираются сотни авто- и мотолюбителей из Крыма и других регионов России.Кроме того, добавил организатор, на каждом месте остановки с участниками автопробега работают экскурсоводы. Профессионалы-историки рассказывают о значимости военно-исторических событий, которыми славится Керчь."История для нас важна. Мы считаем, что каждый человек – керчанин или гость города – должен знать о тех подвигах, которые были совершены нашими предками в эти тяжелые дни", – подчеркнул Денис Обухов.В этот раз колонна проехала больше 30 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовБитва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит КрымуЗащитники земли русской: как Красная армия освободила Братиславу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, новости крыма, крым, история, великая отечественная война, общество
Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения города
В Керчи состоялся автопробег посвященный Дню освобождения города
КЕРЧЬ, 12 апр – РИА Новости Крым.
В Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым
.
Колонна из сотни машин и мотоциклов стартовала с морского вокзала утром в субботу. Далее - по маршруту Воинское кладбище – Аджимушкай – Эльтиген.
Авто- и мототехнику украсили флагами Керчи, Крыма, России, знаменами Красной армии и другой военно-патриотической символикой.
Автопробег ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – ежегодная традиция. Для участия в Керчи собираются сотни авто- и мотолюбителей из Крыма и других регионов России.
"Это значимая дата для всего Крыма. И это не просто автопробег. Мы посещаем знаковые места и мемориалы города, возлагаем цветы и чтим память наших предков", – рассказал организатор акции президент мотоклуба "Грифоны" Денис Обухов.
Кроме того, добавил организатор, на каждом месте остановки с участниками автопробега работают экскурсоводы. Профессионалы-историки рассказывают о значимости военно-исторических событий, которыми славится Керчь.
"История для нас важна. Мы считаем, что каждый человек – керчанин или гость города – должен знать о тех подвигах, которые были совершены нашими предками в эти тяжелые дни", – подчеркнул Денис Обухов.
В этот раз колонна проехала больше 30 километров.
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