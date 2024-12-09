https://crimea.ria.ru/20241209/proschalnyy-podarok-reshitsya-li-bayden-priglasit-ukrainu-v-nato-1142495113.html

Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО

Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО

Уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T19:24

2024-12-09T19:24

2024-12-09T19:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей СудаковЗеленский в понедельник заявил, что планирует позвонить Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. По словам главы киевского режима, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом нет смысла.По словам эксперта, такой шаг был бы "абсолютным самоубийством", поскольку в нынешних условиях любое приближение Украины к членству в НАТО означает полномасштабную войну с Россией, являющейся ядерной державой.Главная цель Зеленского в нынешней ситуации – не мир на территории Украины, а его личная безопасность и сохранение власти, указал политолог. В то же время Байдену, по мнению аналитика, "глубоко наплевать" на звонки и просьбы главаря киевского режима. Степень эскалации, на которую нынешняя американская администрация готова была пойти, она уже допустила, разрешив киевскому режиму наносить удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.Максимум, на что может рассчитывать Киев до инаугурации Трампа – это транши военной помощи от США, считает Судаков. По словам эксперта, в распоряжении Белого дома на эти цели имеется еще порядка 9-10 миллиардов долларов. Но если снять с американских складов резервное вооружение на всю эту сумму и передать Украине, то следующая администрация США непременно займется расследованием этих действий и привлечет виновных к уголовной ответственности. А это для чиновников из окружения Байдена будет означать тюрьму на долгие годы, пояснил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуПочему Европа боится России больше Трампа – политологЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

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мнения, сергей судаков, владимир зеленский, джозеф байден, президент сша (joseph biden), нато