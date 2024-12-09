Рейтинг@Mail.ru
Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241209/proschalnyy-podarok-reshitsya-li-bayden-priglasit-ukrainu-v-nato-1142495113.html
Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО
Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО
Уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T19:24
2024-12-09T19:24
эксклюзивы риа новости крым
мнения
сергей судаков
владимир зеленский
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142495258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9190b136c7659989cbf34d67b19f17ca.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей СудаковЗеленский в понедельник заявил, что планирует позвонить Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. По словам главы киевского режима, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом нет смысла.По словам эксперта, такой шаг был бы "абсолютным самоубийством", поскольку в нынешних условиях любое приближение Украины к членству в НАТО означает полномасштабную войну с Россией, являющейся ядерной державой.Главная цель Зеленского в нынешней ситуации – не мир на территории Украины, а его личная безопасность и сохранение власти, указал политолог. В то же время Байдену, по мнению аналитика, "глубоко наплевать" на звонки и просьбы главаря киевского режима. Степень эскалации, на которую нынешняя американская администрация готова была пойти, она уже допустила, разрешив киевскому режиму наносить удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.Максимум, на что может рассчитывать Киев до инаугурации Трампа – это транши военной помощи от США, считает Судаков. По словам эксперта, в распоряжении Белого дома на эти цели имеется еще порядка 9-10 миллиардов долларов. Но если снять с американских складов резервное вооружение на всю эту сумму и передать Украине, то следующая администрация США непременно займется расследованием этих действий и привлечет виновных к уголовной ответственности. А это для чиновников из окружения Байдена будет означать тюрьму на долгие годы, пояснил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуПочему Европа боится России больше Трампа – политологЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142495258_222:329:2514:2048_1920x0_80_0_0_f3a680d8e2cea5e7930f46d498a55952.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, сергей судаков, владимир зеленский, джозеф байден, президент сша (joseph biden), нато
Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО

Приглашение Украины в НАТО со стороны США маловероятно – эксперт

19:24 09.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден после выступления
Джо Байден после выступления - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков
Зеленский в понедельник заявил, что планирует позвонить Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. По словам главы киевского режима, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом нет смысла.

"Даже если произойдет "чудо" для Зеленского, и в Белом доме все резко захотят изменить правила игры и в течение оставшегося месяца с небольшим до инаугурации Дональда Трампа провести возможные решения по приближению Украины к статусу кандидата в НАТО, это ни на что не повлияет и ничего не изменит", – сказал Судаков.

По словам эксперта, такой шаг был бы "абсолютным самоубийством", поскольку в нынешних условиях любое приближение Украины к членству в НАТО означает полномасштабную войну с Россией, являющейся ядерной державой.
Главная цель Зеленского в нынешней ситуации – не мир на территории Украины, а его личная безопасность и сохранение власти, указал политолог. В то же время Байдену, по мнению аналитика, "глубоко наплевать" на звонки и просьбы главаря киевского режима. Степень эскалации, на которую нынешняя американская администрация готова была пойти, она уже допустила, разрешив киевскому режиму наносить удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.
Максимум, на что может рассчитывать Киев до инаугурации Трампа – это транши военной помощи от США, считает Судаков. По словам эксперта, в распоряжении Белого дома на эти цели имеется еще порядка 9-10 миллиардов долларов. Но если снять с американских складов резервное вооружение на всю эту сумму и передать Украине, то следующая администрация США непременно займется расследованием этих действий и привлечет виновных к уголовной ответственности. А это для чиновников из окружения Байдена будет означать тюрьму на долгие годы, пояснил специалист.

"Поэтому сейчас на бумаге будут выписаны огромные счета для Украины на 9-10 миллиардов долларов, а на деле Киев получит в лучшем случае техники на два миллиарда долларов, как обычно это принято в американской практике. Все остальное пойдет на восстановление американской военной промышленности. Но на катастрофически жесткое обострение, за которым может стоять ядерный конфликт, Байден побоится пойти", – подытожил эксперт.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину
Почему Европа боится России больше Трампа – политолог
Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияСергей СудаковВладимир ЗеленскийДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)НАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Севастополе открылся центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
19:24Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО
18:53Путин: важно обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере
18:38В Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтируют за 293 млн рублей
18:22Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин
18:10В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО
17:45Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве
17:31В Севастополе три школы полностью ушли на дистант из-за ОРВИ
17:05В России создан совет по демографической и семейной политике
16:43ВСУ дважды ударили по многоэтажке в Шебекино
16:21Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров
15:49Экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупцию
15:33С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у Байдена
15:14Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии
15:07От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина
14:35Аксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи
14:21В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек
14:15Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
14:01Герои СВО являются подлинной элитой России – Путин
13:54Новости СВО: Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков на всех фронтах
Лента новостейМолния