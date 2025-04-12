Украинской журналистке дали пять лет за видео с силовой мобилизацией
Украинская журналистка получила срок за съемку силовой мобилизации
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Черновцах журналистка, которая работала на два местных издания, была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном "Страны.ua".
Как уточнили в издании, журналистку задержали еще в августе 2024 года. По мнению обвинения, на опубликованном ею ролике виден военный объект, что является нарушением закона, учитывая военное положение в стране. В свою очередь, защита заявила, что военный объект на видео - всего лишь областной сборный пункт, чьи координаты общеизвестны и не публиковались в записи журналистки. Кроме того, осужденная снимала не само здание, а задержание молодого человека сотрудниками военкомата. Как сообщили в "Стране.ua", журналистка позднее была вынуждена удалить ролик, к тому моменту набравший более восьми тысяч просмотров.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: