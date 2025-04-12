https://crimea.ria.ru/20250412/ukrainskoy-zhurnalistke-dali-pyat-let-za-video-s-silovoy-mobilizatsiey-1145619738.html

Украинской журналистке дали пять лет за видео с силовой мобилизацией

Украинской журналистке дали пять лет за видео с силовой мобилизацией - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Украинской журналистке дали пять лет за видео с силовой мобилизацией

Украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T14:05

2025-04-12T14:05

2025-04-12T14:05

новости

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Как уточнили в издании, журналистку задержали еще в августе 2024 года. По мнению обвинения, на опубликованном ею ролике виден военный объект, что является нарушением закона, учитывая военное положение в стране. В свою очередь, защита заявила, что военный объект на видео - всего лишь областной сборный пункт, чьи координаты общеизвестны и не публиковались в записи журналистки. Кроме того, осужденная снимала не само здание, а задержание молодого человека сотрудниками военкомата. Как сообщили в "Стране.ua", журналистка позднее была вынуждена удалить ролик, к тому моменту набравший более восьми тысяч просмотров.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизацииСколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК

https://crimea.ria.ru/20250411/ukrainets-ukusil-za-nogu-sotrudnika-ttsk-v-popytke-otbitsya-ot-mobilizatsii-1145584042.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, происшествия, журналистика