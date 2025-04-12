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Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет
Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет
Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, проезда ждут 120 автомашин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T14:12
2025-04-12T14:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
кубань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, проезда ждут 120 автомашин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, кубань, новости, новости крыма, крым
Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет

Перед Крымским мостом в очереди со стороны Керчи 120 автомобилей

14:12 12.04.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, проезда ждут 120 автомашин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 14:00.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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