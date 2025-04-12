https://crimea.ria.ru/20250412/pered-krymskim-mostom-nachala-rasti-ochered-1145620199.html
Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет
Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет
Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, проезда ждут 120 автомашин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T14:12
2025-04-12T14:12
2025-04-12T14:12
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крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, проезда ждут 120 автомашин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
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Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет
Перед Крымским мостом в очереди со стороны Керчи 120 автомобилей