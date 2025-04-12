https://crimea.ria.ru/20250412/pered-krymskim-mostom-nachala-rasti-ochered-1145620199.html

Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет

Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Ситуация на Крымскому мосту сейчас: очередь растет

Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, проезда ждут 120 автомашин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T14:12

2025-04-12T14:12

2025-04-12T14:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

керченский пролив

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кубань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, проезда ждут 120 автомашин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

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керченский пролив

тамань

кубань

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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