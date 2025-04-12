https://crimea.ria.ru/20250412/lavrov-nazval-edinstvennoe-reshenie-ukrainskogo-uregulirovaniya-1145620380.html
Лавров назвал единственное решение украинского урегулирования
Лавров назвал единственное решение украинского урегулирования - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Лавров назвал единственное решение украинского урегулирования
Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T14:29
2025-04-12T14:29
2025-04-12T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования."Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), турция, анкара, переговоры, новости, новости сво
Лавров назвал единственное решение украинского урегулирования
Лавров: единственное решение украинского урегулирования - устранение первопричин конфликта
14:29 12.04.2025 (обновлено: 14:50 12.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.
"Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.
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