https://crimea.ria.ru/20250417/krym-v-liderakh-po-lecheniyu-gepatita-s-1145770861.html

Крым в лидерах по лечению гепатита С

Крым в лидерах по лечению гепатита С - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Крым в лидерах по лечению гепатита С

Крым занимает одну из ведущих позиций в стране по обеспечению пациентов лекарственными препаратами и уровню излечения от гепатита С. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T21:45

2025-04-17T21:45

2025-04-17T21:45

гепатит с

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здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

анна рубель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Крым занимает одну из ведущих позиций в стране по обеспечению пациентов лекарственными препаратами и уровню излечения от гепатита С. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель на конференции гепатологов.По ее словам, такие результаты стали возможны благодаря региональной программе, которая действует с 2016 года, а также системной поддержке Комитета по здравоохранению, в том числе в вопросах увеличения финансирования.Она также рассказала о закупке современного диагностического оборудования, включая УЗИ-аппараты для оценки поражения печени. Это оборудование доступно не только в республиканских, но и в районных и городских медицинских учреждениях.Кроме того, в Крыму открываются дополнительные дневные стационары, где пациенты могут бесплатно проходить дорогостоящее лечение — его стоимость может достигать 300 тысяч рублей. Первыми такую практику внедрили в Черноморской и Бахчисарайской районных больницах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонты и современное оборудование: новая жизнь больницы ГеническаКрым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской областиКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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