https://crimea.ria.ru/20250417/krym-v-liderakh-po-lecheniyu-gepatita-s-1145770861.html
Крым в лидерах по лечению гепатита С
Крым в лидерах по лечению гепатита С - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Крым в лидерах по лечению гепатита С
Крым занимает одну из ведущих позиций в стране по обеспечению пациентов лекарственными препаратами и уровню излечения от гепатита С. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T21:45
2025-04-17T21:45
2025-04-17T21:45
гепатит с
крым
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
анна рубель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141332990_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_dc36f2650af959d4dc3d7e47f9255c7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Крым занимает одну из ведущих позиций в стране по обеспечению пациентов лекарственными препаратами и уровню излечения от гепатита С. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель на конференции гепатологов.По ее словам, такие результаты стали возможны благодаря региональной программе, которая действует с 2016 года, а также системной поддержке Комитета по здравоохранению, в том числе в вопросах увеличения финансирования.Она также рассказала о закупке современного диагностического оборудования, включая УЗИ-аппараты для оценки поражения печени. Это оборудование доступно не только в республиканских, но и в районных и городских медицинских учреждениях.Кроме того, в Крыму открываются дополнительные дневные стационары, где пациенты могут бесплатно проходить дорогостоящее лечение — его стоимость может достигать 300 тысяч рублей. Первыми такую практику внедрили в Черноморской и Бахчисарайской районных больницах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонты и современное оборудование: новая жизнь больницы ГеническаКрым принимает на лечение и обследование детей из Херсонской областиКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141332990_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8ff76ed9c97714fbbe1e6f5dd0a8a856.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гепатит с, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, анна рубель
Крым в лидерах по лечению гепатита С
Больше 90% прошедших лечение от гепатита С пациентов в Крыму излечиваются – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Крым занимает одну из ведущих позиций в стране по обеспечению пациентов лекарственными препаратами и уровню излечения от гепатита С. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель на конференции гепатологов.
По ее словам, такие результаты стали возможны благодаря региональной программе, которая действует с 2016 года, а также системной поддержке Комитета по здравоохранению, в том числе в вопросах увеличения финансирования.
"Сегодня мы видим результаты нашей работы: более 90% пациентов, прошедших лечение, полностью излечиваются от гепатита С. В случае неэффективности первого курса терапии пациенты получают второй курс, чтобы окончательно победить болезнь", – отметила Рубель.
Она также рассказала о закупке современного диагностического оборудования, включая УЗИ-аппараты для оценки поражения печени. Это оборудование доступно не только в республиканских, но и в районных и городских медицинских учреждениях.
Кроме того, в Крыму открываются дополнительные дневные стационары, где пациенты могут бесплатно проходить дорогостоящее лечение — его стоимость может достигать 300 тысяч рублей. Первыми такую практику внедрили в Черноморской и Бахчисарайской районных больницах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: