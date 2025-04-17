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В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья
В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья
Власти Херсонской области отвели более 40 земельных участков под строительство не менее 5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T20:05
2025-04-17T20:05
эксклюзивы риа новости крым
владимир сальдо
херсонская область
экономика
новости
жилье
общество
строительство
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Геническ, 17 апр - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области отвели более 40 земельных участков под строительство не менее 5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что Херсонская область обладает большими площадями свободной земли и широкими возможностями для развития инфраструктуры отдыха и санаторно-курортного лечения взрослых и детей. Инвесторы активно интересуются этими возможностями.Сальдо добавил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития Херсонской области выделяются огромные средства, прежде всего, на обновление социальной инфраструктуры, доведение до нормативного уровня всех объектов образования и здравоохранения. В этом направлении ведется проектирование и ремонтно-строительные работы, привлекаются строительные мощности государственных компаний, регионов-шефов.Также предусмотрено около 8 млрд рублей на систему газоснабжения и столько же - на энергетическую инфраструктуру. По словам губернатора, Херсонская область "готовится к экономическому рывку".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир сальдо, херсонская область, экономика, новости, жилье, общество, строительство
В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья

В Херсонской области отвели землю под строительство 5 млн квадратных метров жилья - Сальдо

20:05 17.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо, губернатор Херсонской области
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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Геническ, 17 апр - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области отвели более 40 земельных участков под строительство не менее 5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Уже сейчас мы отвели под строительство жилья 44 земельных участка с градостроительным потенциалом 5 миллионов квадратных метров. Большая часть этих участков находятся вблизи Азовского и Черного морей", - сказал Сальдо.
Он отметил, что Херсонская область обладает большими площадями свободной земли и широкими возможностями для развития инфраструктуры отдыха и санаторно-курортного лечения взрослых и детей.
Инвесторы активно интересуются этими возможностями.
Сальдо добавил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития Херсонской области выделяются огромные средства, прежде всего, на обновление социальной инфраструктуры, доведение до нормативного уровня всех объектов образования и здравоохранения. В этом направлении ведется проектирование и ремонтно-строительные работы, привлекаются строительные мощности государственных компаний, регионов-шефов.

"Большие объемы средств выделены на инженерную инфраструктуру - сети водоснабжения и водоотведения, энерноснабжения и газоснабжения. Только на этот год около двух миллиардов предусмотрено на инженерные сети", - отметил Сальдо.

Также предусмотрено около 8 млрд рублей на систему газоснабжения и столько же - на энергетическую инфраструктуру.
По словам губернатора, Херсонская область "готовится к экономическому рывку".
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