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В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья

В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 17.04.2025

В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья

Власти Херсонской области отвели более 40 земельных участков под строительство не менее 5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T20:05

2025-04-17T20:05

2025-04-17T20:05

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Геническ, 17 апр - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области отвели более 40 земельных участков под строительство не менее 5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что Херсонская область обладает большими площадями свободной земли и широкими возможностями для развития инфраструктуры отдыха и санаторно-курортного лечения взрослых и детей. Инвесторы активно интересуются этими возможностями.Сальдо добавил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития Херсонской области выделяются огромные средства, прежде всего, на обновление социальной инфраструктуры, доведение до нормативного уровня всех объектов образования и здравоохранения. В этом направлении ведется проектирование и ремонтно-строительные работы, привлекаются строительные мощности государственных компаний, регионов-шефов.Также предусмотрено около 8 млрд рублей на систему газоснабжения и столько же - на энергетическую инфраструктуру. По словам губернатора, Херсонская область "готовится к экономическому рывку".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

владимир сальдо, херсонская область, экономика, новости, жилье, общество, строительство