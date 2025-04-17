https://crimea.ria.ru/20250417/tramp-zhdet-otveta-ot-rossii-po-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-1145772364.html

Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине

Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе. Об этом он заявил журналистам в Овальном... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T21:09

2025-04-17T21:09

2025-04-17T21:18

дональд трамп

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россия

переговоры

сша

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете.Такое заявление – ответ президента США на вопрос о возможных новых санкциях или других способах давления на Россию, если она не ответит на его предложение. Трамп также не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"Что Украина будет обсуждать с США в ПарижеНа Украине сделали заявление о выборах президента

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, россия, переговоры, сша, политика, украина