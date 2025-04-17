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Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине
Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине
Президент США Дональд Трамп ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе. Об этом он заявил журналистам в Овальном... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T21:09
2025-04-17T21:09
2025-04-17T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп ждет ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете.Такое заявление – ответ президента США на вопрос о возможных новых санкциях или других способах давления на Россию, если она не ответит на его предложение. Трамп также не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"Что Украина будет обсуждать с США в ПарижеНа Украине сделали заявление о выборах президента
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дональд трамп, новости, россия, переговоры, сша, политика, украина
Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине
Трамп ждет ответа России по прекращению огня на Украине на этой неделе
21:09 17.04.2025 (обновлено: 21:18 17.04.2025)