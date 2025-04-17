https://crimea.ria.ru/20250417/sud-prigovoril-muzhchinu-na14-let-za-popytku-terakta-protiv-vs-rf-1145769119.html

За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам

За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам - РИА Новости Крым, 17.04.2025

За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам

Мужчина, планировавший теракт в Херсонской области против военнослужащих и техники Вооруженных сил России, получил 14 лет заключения и штраф. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T17:50

2025-04-17T17:50

2025-04-17T17:52

диверсия

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Мужчина, планировавший теракт в Херсонской области против военнослужащих и техники Вооруженных сил России, получил 14 лет заключения и штраф. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.Установлено, что 27 апреля 2024 года, мужчина купил гранату. На следующий день он установил "растяжку" на месте заправки военной техники ВС РФ. Но теракт не удался.Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 50 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показанияВез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агентаЗавербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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