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За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам
За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам - РИА Новости Крым, 17.04.2025
За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам
Мужчина, планировавший теракт в Херсонской области против военнослужащих и техники Вооруженных сил России, получил 14 лет заключения и штраф. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T17:50
2025-04-17T17:52
диверсия
херсонская область
происшествия
южный окружной военный суд
суд
приговор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Мужчина, планировавший теракт в Херсонской области против военнослужащих и техники Вооруженных сил России, получил 14 лет заключения и штраф. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.Установлено, что 27 апреля 2024 года, мужчина купил гранату. На следующий день он установил "растяжку" на месте заправки военной техники ВС РФ. Но теракт не удался.Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 50 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показанияВез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агентаЗавербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области
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РИА Новости Крым
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96
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диверсия, херсонская область, происшествия, южный окружной военный суд, суд, приговор, новости
За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам

В Херсонской области мужчина планировал подорвать военную технику армии России – суд

17:50 17.04.2025 (обновлено: 17:52 17.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Мужчина, планировавший теракт в Херсонской области против военнослужащих и техники Вооруженных сил России, получил 14 лет заключения и штраф. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.
Установлено, что 27 апреля 2024 года, мужчина купил гранату. На следующий день он установил "растяжку" на месте заправки военной техники ВС РФ. Но теракт не удался.
Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 50 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.
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ДиверсияХерсонская областьПроисшествияЮжный окружной военный судСудПриговорНовости
 
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