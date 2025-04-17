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Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие" - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"
Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие" - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"
Президент США Дональд Трамп рискует потерять существенную долю поддержки американцев и в целом в свою значимость, если не предпримет никаких конкретных шагов... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T20:43
2025-04-17T20:43
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
сша
политика
мнения
вадим петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рискует потерять существенную долю поддержки американцев и в целом в свою значимость, если не предпримет никаких конкретных шагов для урегулирования украинского конфликта после окончания временного "перемирия" между Россией и Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.18 апреля истекает срок тридцатидневного моратория на удары по энергетическим объектам в рамках украинского конфликта, который Киев, по сообщениям Минобороны, практически ежедневно нарушал.По мнению Петрова, Европа продолжит делать вид, что Украина выполняет все условия, а глава киевского режима Владимир Зеленский не прекратит требовать продолжения военной помощи.Но если здесь все останется без изменений после упомянутой даты, то для президента США Дональда Трампа, со стороны которого никакой реакции на действия Киева пока не последовало, она значит многое, считает эксперт.По его словам, это может ощутимо ударить по авторитету американского лидера. Тем более учитывая, что в команде людей, которые были его ближайшими сотрудниками и привели к победе в ходе президентских выборов, уже наметился серьезный разлад, связанный не только с решением украинского вопроса.В конце минувшей недели спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, содержание которых было передано американскому лидеру, напомнил Петров.Ранее и Уиткофф, и спецпосланник президента США Кит Келлог предлагали в рамках мирного соглашения создать демилитаризованную хону, поделив Украину подобно Германии по окончании Второй мировой войны в 1945 году: с западными войсками – на западе и российскими – в восточной части.Уиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине &gt;&gt;По мнению Петрова, промедление связано с тем, что "сейчас Украина выпала из поля зрения Трампа вообще, и он решает задачи, которые связаны с чем угодно, но только не с тем, что произойдет"."И сегодня перед Трампом стоит серьезная задача каким-то образом прийти к соглашению, которое было бы контролируемо. Решить: или мы продолжаем играть в эти игры, которые ни к чему не приводят, или серьезно решаем вопрос, каким образом территории, которые занимает российская армия, будут определены в качестве территорий РФ. Потому что всем понятно, что мы не уйдем из Донбасса, из Крыма, не оставим Запорожскую и Херсонскую области… И мы идем дальше", – сказал Петров.По его мнению, четкой линии, как действовать в отношении Украины на перспективу, у Трампа нет, как и в других вопросах, потому что это не в его правилах.Именно поэтому первые сделанные им спонтанные шаги принесли американскому лидеру определенный рост популярности, "но сегодня они оборачиваются против него", заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение Трамп сделал заявление по конфликту на Украине Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь
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РИА Новости Крым
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4.7
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дональд трамп, сша, политика, мнения, вадим петров
Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"

Трамп рискует потерять авторитет после перемирия России и Украины - политолог

20:43 17.04.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рискует потерять существенную долю поддержки американцев и в целом в свою значимость, если не предпримет никаких конкретных шагов для урегулирования украинского конфликта после окончания временного "перемирия" между Россией и Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
18 апреля истекает срок тридцатидневного моратория на удары по энергетическим объектам в рамках украинского конфликта, который Киев, по сообщениям Минобороны, практически ежедневно нарушал.
По мнению Петрова, Европа продолжит делать вид, что Украина выполняет все условия, а глава киевского режима Владимир Зеленский не прекратит требовать продолжения военной помощи.
Но если здесь все останется без изменений после упомянутой даты, то для президента США Дональда Трампа, со стороны которого никакой реакции на действия Киева пока не последовало, она значит многое, считает эксперт.

"Возможно, завтрашнее окончание срока "перемирия" позволит ему вспомнить, что перед ним стоит задача окончания конфликта, как он это обещал (своим избирателям). И если он ее не решит, то все его предвыборные обещания окажутся пустым звуком", – сказал Петров.

По его словам, это может ощутимо ударить по авторитету американского лидера. Тем более учитывая, что в команде людей, которые были его ближайшими сотрудниками и привели к победе в ходе президентских выборов, уже наметился серьезный разлад, связанный не только с решением украинского вопроса.
В конце минувшей недели спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, содержание которых было передано американскому лидеру, напомнил Петров.
Ранее и Уиткофф, и спецпосланник президента США Кит Келлог предлагали в рамках мирного соглашения создать демилитаризованную хону, поделив Украину подобно Германии по окончании Второй мировой войны в 1945 году: с западными войсками – на западе и российскими – в восточной части.
"Это выход из ситуации. Но пока никакой реакции на это не последовало, и мы ждем, как пойдут дальше переговоры", – заметил эксперт.
Уиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине >>
По мнению Петрова, промедление связано с тем, что "сейчас Украина выпала из поля зрения Трампа вообще, и он решает задачи, которые связаны с чем угодно, но только не с тем, что произойдет".
"И сегодня перед Трампом стоит серьезная задача каким-то образом прийти к соглашению, которое было бы контролируемо. Решить: или мы продолжаем играть в эти игры, которые ни к чему не приводят, или серьезно решаем вопрос, каким образом территории, которые занимает российская армия, будут определены в качестве территорий РФ. Потому что всем понятно, что мы не уйдем из Донбасса, из Крыма, не оставим Запорожскую и Херсонскую области… И мы идем дальше", – сказал Петров.
По его мнению, четкой линии, как действовать в отношении Украины на перспективу, у Трампа нет, как и в других вопросах, потому что это не в его правилах.

"Трамп - человек одного дня, одного момента. Он не считает, что будет послезавтра, а тем более не видит перспективы. Он сделал это сегодня – и ждет результата завтра. Если результата нет – решает следующую проблему. У него нет линии, которая легла бы в основу более-менее стройной программы", – прокомментировал Петров.

Именно поэтому первые сделанные им спонтанные шаги принесли американскому лидеру определенный рост популярности, "но сегодня они оборачиваются против него", заключил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"Дональд ТрампСШАПолитикаМненияВадим Петров
 
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