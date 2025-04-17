https://crimea.ria.ru/20250417/kakhovskaya-ges-budet-vosstanovlena---saldo-1145750792.html

Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо

Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо

Работу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно и нужно восстановить, это будет сделано после достижения целей специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T18:05

2025-04-17T18:05

2025-04-17T18:05

эксклюзивы риа новости крым

владимир сальдо

новые регионы россии

херсонская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

каховская гэс

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145750931_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_24012148c192e8a60e3ec5d0ec2450de.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 апр - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно и нужно восстановить, это будет сделано после достижения целей специальной военной операции. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что восстановление Каховской ГЭС - это в первую очередь воссоздание водохранилища как источника пресной воды для орошения больших сельскохозяйственных площадей в Херсонской и Запорожской областях и в Крыму. Кроме того, восстановление ГЭС важно с точки зрения выработки электроэнергии, а также логистики, поскольку по плотине идет автомобильная дорога. Губернатор подчеркнул, что в восстановлении Каховской ГЭС заинтересована и правобережная часть Херсонской области, временно подконтрольная киевскому режиму, но являющаяся частью Российской Федерации согласно Конституции страны. Это источник воды как для сельского хозяйства, так и промышленных предприятий правобережья, пояснил руководитель региона.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года.Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая КаховкаУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новые регионы россии, херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, каховская гэс, разрушение каховской гэс, видео