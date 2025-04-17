https://crimea.ria.ru/20250417/kakhovskaya-ges-budet-vosstanovlena---saldo-1145750792.html
Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо
Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо
Работу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно и нужно восстановить, это будет сделано после достижения целей специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T18:05
2025-04-17T18:05
2025-04-17T18:05
эксклюзивы риа новости крым
владимир сальдо
новые регионы россии
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145750931_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_24012148c192e8a60e3ec5d0ec2450de.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 апр - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно и нужно восстановить, это будет сделано после достижения целей специальной военной операции. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что восстановление Каховской ГЭС - это в первую очередь воссоздание водохранилища как источника пресной воды для орошения больших сельскохозяйственных площадей в Херсонской и Запорожской областях и в Крыму. Кроме того, восстановление ГЭС важно с точки зрения выработки электроэнергии, а также логистики, поскольку по плотине идет автомобильная дорога. Губернатор подчеркнул, что в восстановлении Каховской ГЭС заинтересована и правобережная часть Херсонской области, временно подконтрольная киевскому режиму, но являющаяся частью Российской Федерации согласно Конституции страны. Это источник воды как для сельского хозяйства, так и промышленных предприятий правобережья, пояснил руководитель региона.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года.Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая КаховкаУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145750931_0:0:1033:776_1920x0_80_0_0_694ce7b72942025b49faa0d51dd3c344.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, новые регионы россии, херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, каховская гэс, разрушение каховской гэс, видео
Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо
Каховская ГЭС будет восстановлена после завершения специальной военной операции - Сальдо
ГЕНИЧЕСК, 17 апр - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Работу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно и нужно восстановить, это будет сделано после достижения целей специальной военной операции. Об этом в интервью РИА Новости Крым
заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Конечно, Каховскую ГЭС можно и нужно восстановить. Это можно сделать, и это будет сделано, но в условиях завершения специальной военной операции. Когда мы достигнем всех целей и одержим победу, тогда будет стоят вопрос восстановления плотины и ГЭС и наполнения водохранилища", - сказал Сальдо.
Он отметил, что восстановление Каховской ГЭС - это в первую очередь воссоздание водохранилища как источника пресной воды для орошения больших сельскохозяйственных площадей в Херсонской и Запорожской областях и в Крыму. Кроме того, восстановление ГЭС важно с точки зрения выработки электроэнергии, а также логистики, поскольку по плотине идет автомобильная дорога.
Губернатор подчеркнул, что в восстановлении Каховской ГЭС заинтересована и правобережная часть Херсонской области, временно подконтрольная киевскому режиму, но являющаяся частью Российской Федерации согласно Конституции страны. Это источник воды как для сельского хозяйства, так и промышленных предприятий правобережья, пояснил руководитель региона.
Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена
украинскими боевиками в июне 2023 года.
Воды Каховского водохранилища затопили
23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.
Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: