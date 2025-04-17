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Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове

Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове

В подмосковных Люберцах ученик 6 класса во время урока математики ударил учительницу молотком по голове. Прокуратура Московской области сообщила о начале... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T19:20

2025-04-17T19:20

2025-04-17T19:20

происшествия

школа

подмосковье

прокуратура московской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В подмосковных Люберцах ученик 6 класса во время урока математики ударил учительницу молотком по голове. Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки по факту нападения.По предварительным данным, инцидент произошел около 12:00 в общеобразовательной школе на улице Академика Северина в поселке Мирный. После случившегося подросток выбежал из класса вместе с другими учениками и скрылся. Преподаватель с травмами была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, городской прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки. По итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в СевастополеВ Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенкаСорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, школа, подмосковье, прокуратура московской области, новости