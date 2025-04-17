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Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове
Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове
В подмосковных Люберцах ученик 6 класса во время урока математики ударил учительницу молотком по голове. Прокуратура Московской области сообщила о начале... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T19:20
2025-04-17T19:20
2025-04-17T19:20
происшествия
школа
подмосковье
прокуратура московской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В подмосковных Люберцах ученик 6 класса во время урока математики ударил учительницу молотком по голове. Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки по факту нападения.По предварительным данным, инцидент произошел около 12:00 в общеобразовательной школе на улице Академика Северина в поселке Мирный. После случившегося подросток выбежал из класса вместе с другими учениками и скрылся. Преподаватель с травмами была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, городской прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки. По итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в СевастополеВ Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенкаСорвать контрольную по алгебре: юный севастополец "заминировал" школу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, школа, подмосковье, прокуратура московской области, новости
Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове
Шестиклассник ударил учительницу молотком по голове в Люберцах: прокуратура ведет проверку