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В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей
В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей
В 2024 году капитально отремонтировали 843 дома на 5,9 миллиардов рублей. Сбор взносов вырос до 121,45%. На 2025 год запланировано 1024 вида капитальных работ... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T18:53
2025-04-17T18:56
капремонт
капремонт многоквартирных домов
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
жилье
оксана сацик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В 2024 году капитально отремонтировали 843 дома на 5,9 миллиардов рублей. Сбор взносов вырос до 121,45%. На 2025 год запланировано 1024 вида капитальных работ на сумму 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета Республики Крым по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик на заседании попечительского совета.По ее словам, приоритетное внимание в текущем году уделят обновлению лифтового парка. На совете также отметили важность повышения качества выполняемых работ. Подрядчикам напомнили, что нужно строго соблюдать строительные нормы и использовать качественные материалы. Фонд капремонта усилил контроль за этим.Кроме того, фонд капремонта собирается чаще применять энергоэффективные технологии, чтобы жители отремонтированных домов меньше платили за коммуналку."Будет продолжена работа по оптимизации процессов планирования и проведения работ, чтобы повысить их эффективность и сократить сроки выполнения", – добавила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте закрывают автовокзалНовый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделаютВ Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи
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РИА Новости Крым
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96
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капремонт, капремонт многоквартирных домов, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), жилье, оксана сацик
В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей

В 2025 году в Крыму запланировано 1024 вида капитальных работ на сумму 5 миллиардов рублей

18:53 17.04.2025 (обновлено: 18:56 17.04.2025)
 
Капремонт
Капремонт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В 2024 году капитально отремонтировали 843 дома на 5,9 миллиардов рублей. Сбор взносов вырос до 121,45%. На 2025 год запланировано 1024 вида капитальных работ на сумму 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета Республики Крым по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик на заседании попечительского совета.
По ее словам, приоритетное внимание в текущем году уделят обновлению лифтового парка. На совете также отметили важность повышения качества выполняемых работ. Подрядчикам напомнили, что нужно строго соблюдать строительные нормы и использовать качественные материалы. Фонд капремонта усилил контроль за этим.
"Попечительский совет также обсудил вопросы информационного обеспечения программы капремонта. Было принято решение об усилении разъяснительной работы среди населения, чтобы информировать граждан о планах капремонта, порядке проведения работ и их финансировании", – рассказала глава комитета.
Кроме того, фонд капремонта собирается чаще применять энергоэффективные технологии, чтобы жители отремонтированных домов меньше платили за коммуналку.
"Будет продолжена работа по оптимизации процессов планирования и проведения работ, чтобы повысить их эффективность и сократить сроки выполнения", – добавила она.
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КапремонтКапремонт многоквартирных домовКрымНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)ЖильеОксана Сацик
 
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