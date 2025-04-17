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Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день
Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день
Президент РФ Владимир Путин рассказал о совместных проектах России и Катара. Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на шесть регионов страны. Армия... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T22:33
2025-04-17T22:33
главное за день
общество
в мире
россия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин рассказал о совместных проектах России и Катара. Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на шесть регионов страны. Армия России освободила Преображенку в ДНР. Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан". Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу за взятки. В Севастополе на побережье и на дне моря не обнаружено новых следов мазута. Военкоры Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены Орденом Мужества.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин рассказал о совместных проектах России и КатараУ России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани."У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании – Роснефти. Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано в нашу экономику около миллиарда долларов", – сказал президент РФ.Массированный удар на регионы РоссииРоссийские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.Преображенка в Донбассе перешла под контроль РоссииВооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.Запрет деятельности "Талибана" в России приостановленЗапрет деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости."Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", — огласил решение судья Олег Нефедов.Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключенияБывшего главу министерства чрезвычайных ситуаций Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что он признан виновным в получении взяток в 2023 году. В тот период ведомство возглавлял Сергей Садаклиев."Подсудимый, являясь руководителем регионального министерства чрезвычайных ситуаций, в феврале 2023 года получил от представителя субподрядной организации взятку в размере 1,2 млн рублей за беспрепятственную оплату и принятие работ по строительству модульного здания котельной для государственного казенного учреждения", - уточняется в сообщении надзорного ведомства.В Севастополе не обнаружено новых следов мазутаБереговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована– следов мазута не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев."Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено", – написал Развожаев в Telegram-канале.Военкоры посмертно награждены орденом МужестваЖурналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награжденыорденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея - телеоператора телерадиокомпании Вооруженных Сил РФ "Звезда", Прокофьеву Анну - корреспондента Первого канала, Сиркели Александра - водителя телерадиокомпании "Звезда", Федорчака Александра - корреспондента МИЦ "Известия"", - говорится в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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главное за день, общество, в мире, россия, крым
Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день

Сотрудничество России и Ближнего Востока и приговор экс-главе МЧС Крыма – главное за день

22:33 17.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин рассказал о совместных проектах России и Катара. Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на шесть регионов страны. Армия России освободила Преображенку в ДНР. Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан". Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу за взятки. В Севастополе на побережье и на дне моря не обнаружено новых следов мазута. Военкоры Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены Орденом Мужества.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин рассказал о совместных проектах России и Катара

У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
"У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании – Роснефти. Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано в нашу экономику около миллиарда долларов", – сказал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
21:28
Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США

Массированный удар на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
П/к с Дональдом Трампом, посвященная проведению конкурса красоты Miss Universe 2013 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
21:09
Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине

Преображенка в Донбассе перешла под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
20:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья

Запрет деятельности "Талибана" в России приостановлен

Запрет деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости.
"Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", — огласил решение судья Олег Нефедов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
19:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus

Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения

Бывшего главу министерства чрезвычайных ситуаций Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Отмечается, что он признан виновным в получении взяток в 2023 году. В тот период ведомство возглавлял Сергей Садаклиев.
"Подсудимый, являясь руководителем регионального министерства чрезвычайных ситуаций, в феврале 2023 года получил от представителя субподрядной организации взятку в размере 1,2 млн рублей за беспрепятственную оплату и принятие работ по строительству модульного здания котельной для государственного казенного учреждения", - уточняется в сообщении надзорного ведомства.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо о восстановлении Каховкой ГЭС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
18:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо

В Севастополе не обнаружено новых следов мазута

Береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована– следов мазута не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено", – написал Развожаев в Telegram-канале.
Детский оздоровительный лагерь в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
18:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях

Военкоры посмертно награждены орденом Мужества

Журналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награжденыорденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея - телеоператора телерадиокомпании Вооруженных Сил РФ "Звезда", Прокофьеву Анну - корреспондента Первого канала, Сиркели Александра - водителя телерадиокомпании "Звезда", Федорчака Александра - корреспондента МИЦ "Известия"", - говорится в документе.
Камера видеофиксации - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
15:18
Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения
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Заголовок открываемого материала
22:33Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день
21:52Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огня
21:45Крым в лидерах по лечению гепатита С
21:28Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США
21:09Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине
20:43Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"
20:05В Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья
19:48Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus
19:26Серьезный сбой произошел в работе Telegram
19:20Шестиклассник в Люберцах на уроке ударил учительницу молотком по голове
19:027 причин приехать в Крым на майские праздники
18:53В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей
18:35Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях
18:17В Симферополе отключат отопление
18:05Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо
17:50За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам
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