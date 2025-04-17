https://crimea.ria.ru/20250417/proekty-rossii-i-katara-i-srok-eks-glave-mchs-kryma-glavnoe-za-den-1145771016.html

Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день

Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Проекты России и Катара и срок экс-главе МЧС Крыма: главное за день

Президент РФ Владимир Путин рассказал о совместных проектах России и Катара. Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на шесть регионов страны. Армия... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T22:33

2025-04-17T22:33

2025-04-17T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин рассказал о совместных проектах России и Катара. Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на шесть регионов страны. Армия России освободила Преображенку в ДНР. Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан". Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу за взятки. В Севастополе на побережье и на дне моря не обнаружено новых следов мазута. Военкоры Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены Орденом Мужества.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин рассказал о совместных проектах России и КатараУ России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани."У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании – Роснефти. Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано в нашу экономику около миллиарда долларов", – сказал президент РФ.Массированный удар на регионы РоссииРоссийские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.Преображенка в Донбассе перешла под контроль РоссииВооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.Запрет деятельности "Талибана" в России приостановленЗапрет деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости."Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", — огласил решение судья Олег Нефедов.Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключенияБывшего главу министерства чрезвычайных ситуаций Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что он признан виновным в получении взяток в 2023 году. В тот период ведомство возглавлял Сергей Садаклиев."Подсудимый, являясь руководителем регионального министерства чрезвычайных ситуаций, в феврале 2023 года получил от представителя субподрядной организации взятку в размере 1,2 млн рублей за беспрепятственную оплату и принятие работ по строительству модульного здания котельной для государственного казенного учреждения", - уточняется в сообщении надзорного ведомства.В Севастополе не обнаружено новых следов мазутаБереговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована– следов мазута не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев."Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено", – написал Развожаев в Telegram-канале.Военкоры посмертно награждены орденом МужестваЖурналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награжденыорденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея - телеоператора телерадиокомпании Вооруженных Сил РФ "Звезда", Прокофьеву Анну - корреспондента Первого канала, Сиркели Александра - водителя телерадиокомпании "Звезда", Федорчака Александра - корреспондента МИЦ "Известия"", - говорится в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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