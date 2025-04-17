Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250417/v-sevastopole-otremontiruyut-87-dorog-i-1-most-1145762965.html
В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост
В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост
В этом году в Севастополе отремонтируют 87 автомобильных дорог и один мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T17:37
2025-04-17T17:40
новости
михаил развожаев
севастополь
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги
дороги крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145768593_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b61e17e43c21bde2b6b584f0d4e58db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе отремонтируют 87 автомобильных дорог и один мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.Работы проведут благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Благодаря ему в городе уже отремонтировали 49 дорог.Он напомнил, что новый нацпроект – продолжение предыдущих проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".Благодаря последнему за шесть лет в Севастополе отремонтировали 700 дорог протяженностью больше 440 километров.В Крыму же отремонтируют 20 автомобильных дорог протяженностью около 172 километра, на это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Кроме того, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - властиКогда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и БахчисараяРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145768593_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_149613c6f2ec567539e42b91a5d04cfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, михаил развожаев, севастополь, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги, дороги крыма, новости севастополя
В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост

До конца года в Севастополе отремонтируют 87 автомобильных дорог и мост – Развозжаев

17:37 17.04.2025 (обновлено: 17:40 17.04.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе отремонтируют 87 дорог и 1 мост
В Севастополе отремонтируют 87 дорог и 1 мост
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе отремонтируют 87 автомобильных дорог и один мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
Работы проведут благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Благодаря ему в городе уже отремонтировали 49 дорог.
"В их числе: проезд от улицы Хрусталева, 72 до улицы Индустриальная; переулок Подгорный в селе Верхнесадовое; улица Гренадерская; улица Кожедуба; улица Декабристов; улица Космонавта Пацаева; улица Грушевая; переулок Цепной", – перечислил губернатор.
Он напомнил, что новый нацпроект – продолжение предыдущих проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".
Благодаря последнему за шесть лет в Севастополе отремонтировали 700 дорог протяженностью больше 440 километров.
В Крыму же отремонтируют 20 автомобильных дорог протяженностью около 172 километра, на это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Кроме того, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти
Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая
Рекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог
 
НовостиМихаил РазвожаевСевастопольРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуДорогиДороги КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:027 причин приехать в Крым на майские праздники
18:53В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей
18:35Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях
18:17В Симферополе отключат отопление
18:05Каховская ГЭС будет восстановлена - Сальдо
17:50За попытку теракта против ВС РФ суд приговорил мужчину к 14 годам
17:44Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Севастополе
17:37В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост
17:20В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков
17:04Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам
16:45Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
16:31Убил двоих и ранил третьего: в Алуште мужчина получил 20 лет заключения
16:18Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества
16:07В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту
16:02Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен
15:25Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом
15:18Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения
15:01Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области
14:52Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
14:17Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
Лента новостейМолния