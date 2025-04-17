https://crimea.ria.ru/20250417/v-sevastopole-otremontiruyut-87-dorog-i-1-most-1145762965.html

В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост

В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост - РИА Новости Крым, 17.04.2025

В Севастополе отремонтируют 87 дорог и мост

В этом году в Севастополе отремонтируют 87 автомобильных дорог и один мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T17:37

2025-04-17T17:37

2025-04-17T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе отремонтируют 87 автомобильных дорог и один мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.Работы проведут благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Благодаря ему в городе уже отремонтировали 49 дорог.Он напомнил, что новый нацпроект – продолжение предыдущих проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".Благодаря последнему за шесть лет в Севастополе отремонтировали 700 дорог протяженностью больше 440 километров.В Крыму же отремонтируют 20 автомобильных дорог протяженностью около 172 километра, на это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Кроме того, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - властиКогда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и БахчисараяРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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