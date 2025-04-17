https://crimea.ria.ru/20250417/sereznyy-sboy-proizoshel-v-rabote-telegram-1145770648.html

Серьезный сбой произошел в работе Telegram

Серьезный сбой произошел в работе Telegram - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Серьезный сбой произошел в работе Telegram

Серьезный сбой произошел в работе Telegram вечером 17 апреля примерно в 19.05 мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Сбой.рф. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T19:26

2025-04-17T19:26

2025-04-17T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Серьезный сбой произошел в работе Telegram вечером 17 апреля примерно в 19.05 мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Сбой.рф.Пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, зафиксировано более 4 тысяч жалоб, сообщает Downdetector.По состоянию на 19.33 мск зафиксировано почти 6 тысяч жалоб.Больше всего - 51% - сообщают о сбое в мобильном приложении. Четверть жалуется на плохую работу оповещений, а каждый пятый - на сбой сайта.Больше всего жалоб поступило из Узбекистана, Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга.В 19.30 мессенджер снова стал работать штатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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