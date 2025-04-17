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Серьезный сбой произошел в работе Telegram
Серьезный сбой произошел в работе Telegram - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Серьезный сбой произошел в работе Telegram
Серьезный сбой произошел в работе Telegram вечером 17 апреля примерно в 19.05 мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Сбой.рф. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T19:26
2025-04-17T19:26
2025-04-17T19:55
telegram
сбой в работе телеграм
связь
общество
россия
в мире
интернет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Серьезный сбой произошел в работе Telegram вечером 17 апреля примерно в 19.05 мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Сбой.рф.Пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, зафиксировано более 4 тысяч жалоб, сообщает Downdetector.По состоянию на 19.33 мск зафиксировано почти 6 тысяч жалоб.Больше всего - 51% - сообщают о сбое в мобильном приложении. Четверть жалуется на плохую работу оповещений, а каждый пятый - на сбой сайта.Больше всего жалоб поступило из Узбекистана, Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга.В 19.30 мессенджер снова стал работать штатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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telegram, сбой в работе телеграм, связь, общество, россия, в мире, интернет
Серьезный сбой произошел в работе Telegram
Сбой произошел в работе Telegram 17 апреля
19:26 17.04.2025 (обновлено: 19:55 17.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым.
Серьезный сбой произошел в работе Telegram вечером 17 апреля примерно в 19.05 мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Сбой.рф
.
"На основе обращений и отчетов посетителей, 17 апреля 2025 года наблюдаются проблемы или сбой у Telegram, на графике виден сильный отрыв от предыдущих значений, значит сбой массовый", - говорится в сообщении.
Пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, зафиксировано более 4 тысяч жалоб, сообщает Downdetector.
По состоянию на 19.33 мск зафиксировано почти 6 тысяч жалоб.
Больше всего - 51% - сообщают о сбое в мобильном приложении. Четверть жалуется на плохую работу оповещений, а каждый пятый - на сбой сайта.
Больше всего жалоб поступило из Узбекистана, Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга.
В 19.30 мессенджер снова стал работать штатно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.