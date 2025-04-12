https://crimea.ria.ru/20250412/putin-nazval-osvoenie-vselennoy-sferoy-konkurentsii-1145616199.html

Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции

Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции

России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, наращивать производство спутников, внедрять новые... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T09:58

2025-04-12T09:58

2025-04-12T09:58

владимир путин (политик)

космос

роскосмос

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, наращивать производство спутников, внедрять новые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции.В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач."Все эти годы ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач в этой сфере. Осваивается околоземное пространство, создаются орбитальные спутниковые группировки. Особое внимание уделяется масштабным проектам фундаментальных исследований, внедрению инноваций, формированию кадрового резерва", - говорится в поздравлении премьера-министра с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, опубликованном на сайте кабмина РФ.Также Мишустин выразил глубокую признательность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм, целеустремленность, преданность делу. Он отметил уверенность в том, что благодаря их труду Россия сохранит статус великой космической державы, продолжит совершать уникальные открытия, подтверждая высокий уровень научного, инженерного и технологического потенциала страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), космос, роскосмос, новости, россия