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Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, наращивать производство спутников, внедрять новые... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T09:58
2025-04-12T09:58
владимир путин (политик)
космос
роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, наращивать производство спутников, внедрять новые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции.В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач."Все эти годы ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач в этой сфере. Осваивается околоземное пространство, создаются орбитальные спутниковые группировки. Особое внимание уделяется масштабным проектам фундаментальных исследований, внедрению инноваций, формированию кадрового резерва", - говорится в поздравлении премьера-министра с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, опубликованном на сайте кабмина РФ.Также Мишустин выразил глубокую признательность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм, целеустремленность, преданность делу. Он отметил уверенность в том, что благодаря их труду Россия сохранит статус великой космической державы, продолжит совершать уникальные открытия, подтверждая высокий уровень научного, инженерного и технологического потенциала страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), космос, роскосмос, новости, россия
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции

Путин назвал освоение Вселенной сферой высочайшей глобальной конкуренции

09:58 12.04.2025
 
© РоскосмосНа орбиту одновременно выведено рекордное число российских спутников
На орбиту одновременно выведено рекордное число российских спутников
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, наращивать производство спутников, внедрять новые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в субботу поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции.

"И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", - подчеркнул Путин.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач.
"Все эти годы ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач в этой сфере. Осваивается околоземное пространство, создаются орбитальные спутниковые группировки. Особое внимание уделяется масштабным проектам фундаментальных исследований, внедрению инноваций, формированию кадрового резерва", - говорится в поздравлении премьера-министра с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, опубликованном на сайте кабмина РФ.
ГАГАРИН ПОЛЕТ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
09:47Инфографика
Освоение космоса в инфографике РИА Новости Крым
Также Мишустин выразил глубокую признательность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм, целеустремленность, преданность делу. Он отметил уверенность в том, что благодаря их труду Россия сохранит статус великой космической державы, продолжит совершать уникальные открытия, подтверждая высокий уровень научного, инженерного и технологического потенциала страны.
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