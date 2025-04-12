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Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах
Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах
Армия России ударила по ВПК Украины и ремонтным цехам и складам боеприпасов в 153 районах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ в субботу. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T14:37
2025-04-12T14:38
новости сво
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Армия России ударила по ВПК Украины и ремонтным цехам и складам боеприпасов в 153 районах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ в субботу.Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Там ВСУ потеряли более 250 военнослужащих. Также уничтожены три станции РЭБ и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" ударили по скоплениям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киевский режим потерял свыше 310 боевиков, восемь станцию РЭБ и два склада боеприпасов.Воины "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении украинские потери составили до 440 военнослужащих.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле ДНР, Волчье и Филия Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих. Уничтожен склад горючего.Бойцы группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 60 боевиков.Средствами ПВО сбили шесть авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов, а также 154 БПЛА за сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах

ВС РФ ударили по ВПК Украины в 153 районах: враг потерял почти 1300 боевиков

14:37 12.04.2025 (обновлено: 14:38 12.04.2025)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Армия России ударила по ВПК Украины и ремонтным цехам и складам боеприпасов в 153 районах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ в субботу.
"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение авиационному предприятию ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, ремонтным цехам и складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах", – сказано в сообщении Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Там ВСУ потеряли более 250 военнослужащих. Также уничтожены три станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" ударили по скоплениям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киевский режим потерял свыше 310 боевиков, восемь станцию РЭБ и два склада боеприпасов.
Воины "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении украинские потери составили до 440 военнослужащих.
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле ДНР, Волчье и Филия Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих. Уничтожен склад горючего.
Бойцы группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 60 боевиков.
Средствами ПВО сбили шесть авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов, а также 154 БПЛА за сутки.
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Новости СВОНовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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