https://crimea.ria.ru/20250412/armiya-rf-udarila-po-remontnym-tsekham-i-vpk-ukrainy-v-153-rayonakh-1145620467.html
Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах
Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах
Армия России ударила по ВПК Украины и ремонтным цехам и складам боеприпасов в 153 районах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ в субботу. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T14:37
2025-04-12T14:37
2025-04-12T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Армия России ударила по ВПК Украины и ремонтным цехам и складам боеприпасов в 153 районах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ в субботу.Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Там ВСУ потеряли более 250 военнослужащих. Также уничтожены три станции РЭБ и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" ударили по скоплениям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киевский режим потерял свыше 310 боевиков, восемь станцию РЭБ и два склада боеприпасов.Воины "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении украинские потери составили до 440 военнослужащих.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле ДНР, Волчье и Филия Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих. Уничтожен склад горючего.Бойцы группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 60 боевиков.Средствами ПВО сбили шесть авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов, а также 154 БПЛА за сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районах
ВС РФ ударили по ВПК Украины в 153 районах: враг потерял почти 1300 боевиков
14:37 12.04.2025 (обновлено: 14:38 12.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Армия России ударила по ВПК Украины и ремонтным цехам и складам боеприпасов в 153 районах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ в субботу.
"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение авиационному предприятию ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, ремонтным цехам и складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах", – сказано в сообщении Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Там ВСУ потеряли более 250 военнослужащих. Также уничтожены три станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" ударили по скоплениям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киевский режим потерял свыше 310 боевиков, восемь станцию РЭБ и два склада боеприпасов.
Воины "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении украинские потери составили до 440 военнослужащих.
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле ДНР, Волчье и Филия Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих. Уничтожен склад горючего.
Бойцы группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 60 боевиков.
Средствами ПВО сбили шесть авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов, а также 154 БПЛА за сутки.
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